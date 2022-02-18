Рогачук: в Бресте число болеющих коронавирусом начало уменьшаться

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте отмечается небольшое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент ситуация с коронавирусом имеет тенденцию, пока не очень большую, но к стабилизации. Число больных пневмонией находится на постоянном уровне. Число болеющих коронавирусной инфекцией в городе начало снижаться. Наш прогноз оптимистичный", - сказал Александр Рогачук.

В режиме ковидного госпиталя работает Брестская центральная городская больница. Также для оказания помощи пациентам с ковидными пневмониями задействованы два отделения Брестской горбольницы №1. Несмотря на снижение заболеваемости, поликлиники областного центра в эти выходные - 19 и 20 февраля - будут работать в усиленном режиме и оказывать помощь пациентам с острыми респираторными инфекциями.-0-