Рогачук: все предприятия Бреста работают в штатном режиме

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте все предприятия работают в штатном режиме. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Бресте все предприятия работали и работают в штатном режиме. Трудовые коллективы с пониманием относятся к тому, что нужно каждую копейку зарабатывать. Если уйти с рынка, он может быть потерян навсегда. Сейчас никаких вопросов по работе предприятий нет", - сказал Александр Рогачук.

Председатель горисполкома добавил, что некоторые предприятия работают над расширением линейки производства. Речь идет о Брестском электроламповом заводе, "Брестмаше". "По "Брестскому пиву" с учетом смены собственника достаточно оптимистичные взгляды. Удастся сохранить предприятие по профилю деятельности, трудовой коллектив. Что касается "Ковров Бреста", они нашли себя в составе витебского холдинга. Была встреча с руководителями "Витебских ковров". Есть заинтересованность в том, чтобы предприятие осталось в таком же формате, получило больше инвестиций", - отметил он.

По словам Александра Рогачука, непростые времена переживает Брестская фабрика сувениров "Славянка". "Предприятие не до конца нашло себя в современной экономике. Нужно подумать с "Брестсельмашем". По форме собственности оно негосударственное. Но работающим там людям нужно иметь четкие и понятные перспективы", - подчеркнул председатель горисполкома.-0-

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