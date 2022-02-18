Рогачук: все участки для голосования в Бресте готовы к референдуму

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте все участки для голосования готовы к референдуму. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стопроцентной готовности находятся все 133 участка для голосования. Проведены сверки жителей города. Мы готовы к проведению референдума. Ожидаемая явка - на уровне 80%. Это наше субъективное понимание той активности, которую видим среди брестчан. Люди с большим интересом и вниманием относятся к дискуссии, которая ведется в отношении новой редакции Конституции. Сегодняшняя встреча - тому подтверждение, - сказал Александр Рогачук. - Думаю, что брестчане - современные люди и прекрасно понимают, что новое, как правило, лучше того, что было и есть. Уверен, большинство жителей поддержат новую редакцию Конституции".

В Бресте сегодня проходит встреча актива города с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андреем Савиных. "Стараемся привлечь в Брест авторитетных людей со всей страны. Это яркие и интересные личности с оригинальным видением. Сегодняшний выступающий из этой категории. Он умеет доходчиво преподнести материал, у него очень интересные посылы для встречи с брестчанами", - добавил председатель горисполкома.-0-