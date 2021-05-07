Рогащук: главные пожелания ветеранам - крепкого здоровья и встретить еще много Дней Победы

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Комарова в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Участник Великой Отечественной войны, воин-интернационалист, подполковник авиации в отставке проводит предпраздничные дни в кругу семьи. И сегодня принимал поздравления со своей супругой и внуком.

Александр Николаевич теснил врага с войсками 1-го Белорусского фронта. С 1 июля 1943 года по 30 сентября 1944 года прошел дорогами 3-го Украинского фронта в составе 719-го авиационного полка ночных бомбардировщиков. Прошел Северную Корею, Польшу, Румынию, Венгрию. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах", "За Победу над Японией", "За освобождение Будапешта", "За освобождение Кенигсберга", юбилейными медалями.

В мирное время Александр Комаров работал военруком в средней школе №40 Гомеля, контролером ОТК на Гомельском авторемонтном заводе, инженером-технологом в Гомельском таксомоторном парке. Воспитал сына и двух дочерей.

Сейчас, в свои 95 лет, он не отказывается от встреч с молодежью, активно участвует в военно-патриотическом воспитании юных горожан. Частые гости у него - ребята из 66-й школы. Знает по именам и представителей местной администрации. В прошлом году 9 Мая ему вручили юбилейную медаль, передали открытки от главы государства, подарок от властей области и города, главы администрации Центрального района. В этом году также готовят подарки для ветерана. Один из них - пульсоксиметр.

Александр Комаров принимал поздравления во дворе многоэтажки. Здесь для него исполнили мелодии военных лет Гомельские городские оркестры, прошли маршем учащиеся Гомельского кадетского училища.

Ветеран поблагодарил гостей за заботу. "Всем доволен. Всегда мне много внимания. Не знаю даже, заслужил ли я все это?" - сказал Александр Комаров.

Помощник президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук заверил ветерана, что все заслуженно. Александр Комаров также рассказал о своей семье: "Мой дедушка Николай Никитович воевал. В составе минометных войск дошел до Берлина. Когда был жив, неохотно рассказывал про войну. Страшно было вспоминать. Хотел, чтобы никто никогда не знал ситуации, когда бомбы сыплются с неба, когда стреляют вокруг. Даже по рассказам это страшно, а вживую видеть никому не пожелаешь. Пусть небо над нашей Беларусью всегда будет мирным, каких бы сейчас не было нападок извне. Сегодня нам также предстоит отстоять нашу независимую республику", - подчеркнул он. По его словам, главное пожелание для ветеранов - крепкого здоровья и отметить как можно больше Дней Победы.

К теплым словам присоединился также заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

Гости пожелали ветерану хорошо отметить праздник, не забыв и про фронтовые 100 грамм. На что Александр Николаевич отшутился, что может еще и больше.-0-