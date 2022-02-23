Рогащук: представители власти должны идти навстречу людям и находить решение проблем

23 февраля, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Представители власти должны идти навстречу людям, слышать их, находить законные способы разрешения проблем. Об этом заявил помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук во время приема граждан в Ельском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Четверо гомельчан приехали на прием в Ельск с просьбой помочь в разрешении наболевшего за многие годы вопроса. По словам обратившихся, проблема не решается с 2014 года. "Почти семь лет ходим по инстанциям. Мы надеемся на понимание и конструктивный разговор", - заявили с ходу обратившиеся. Речь о небольшом участке по ул.Тельмана, на котором планировалось строительство многоэтажки с подземной парковкой. Дольщики считают себя жертвами мошенничества с жилищными облигациями. Они внесли тысячи рублей, однако вскоре узнали, что дом строиться не будет.

По заявленной схеме из расчета одна облигация на один квадратный метр был построен и сдан многоквартирный дом рядом, поэтому люди до последнего надеялись на разрешение вопроса. Об этих планах в центральной части Гомеля свидетельствуют и рекламные публикации в газетах, которые дольщики теперь подшивают в папки с переписками с разными ведомствами.

"По каждому вопросу, который высказывают граждане, представители власти должны находить законные способы их разрешения. Исполнительная власть должна исполнять закон и решения, которые принимает", - сказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области.

Николай Рогащук подчеркнул, что в начале следующей недели проведет совещание по вопросу обратившихся с приглашением представителей различных ведомств, служб, от которых зависит решение проблемы. Назначил и дату. К этому времени лично изучит все документы. "Разберемся в ситуации", - сказал он.

"Возможно, для Гомеля это единичная ситуация, и сталкиваются с ней здесь впервые. Но для страны это не первый случай, когда недобросовестный застройщик начал строить дом, затем обанкротился. Граждане отдали свои деньги и не получили желаемые квадратные метры. С учетом практики Минска разрабатываются нормативы. На уровне главы государства подготовлен проект указа. Думаю, вместе выработаем приемлемое решение. На государственном уровне есть все для этого. Все решаемо. Госслужащие должны идти навстречу людям, общаться с ними, слышать их. Ведь никто лучше людей не знает ситуацию на местах. Это и есть народовластие", - резюмировал Николай Рогащук.-0-

Фото Сергея Холодилина