Рогащук: проект Конституции защищает традиционные белорусские ценности

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции защищает традиционные белорусские ценности и очерчивает дальнейший путь развития страны. Акцент на этом сделал сегодня помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук на встрече с трудовым коллективом КЖЭУП "Ельское", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рогащук отметил, что вопрос об изменении Основного закона страны Президент Беларуси Александр Лукашенко поднимал несколько лет назад.

"Изменения, которые сегодня предлагается внести в Конституцию, не спонтанные. Все они продиктованы временем", - подчеркнул инспектор по Гомельской области.

Он напомнил, что в стране создана Конституционная комиссия, в которую вошли представители всех слоев общества: "Каждой поправке предшествовала большая работа с населением по сбору мнений и предложений, которых поступало очень много. Всю информацию обобщила рабочая группа".

По словам Николая Рогащука, вынесенный на обсуждение конституционный проект цементирует основы государственности. "Он защищает наши традиционные ценности и очерчивает дальнейшие пути развития, акцентирует внимание на основополагающих факторах, важных для государства. Наряду с социальными гарантиями и поддержкой проект Конституции предполагает и новые обязанности граждан страны: сохранять историческую память и ценности, проявлять социальную ответственность", - обратил внимание помощник Президента.

На встрече с коллективом инспектор по Гомельской области остановился также на предлагаемых новшествах, которые касаются Всебелорусского народного собрания, распределения полномочий между Президентом и правительством, механизмов поддержки людей с ограниченными возможностями, реализации молодежной политики и других аспектов.-0-