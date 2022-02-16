Рогащук: созданы все условия, чтобы молодежь могла сделать осознанный выбор на референдуме

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Созданы все условия, чтобы молодежь могла сделать осознанный выбор на предстоящем референдуме. Акцент на этом сделал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук на встрече со студентами Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, сообщает БЕЛТА.

Встреча прошла в формате открытого диалога с конструктивным обсуждением и доверительным обменом мнений. Представители власти и эксперты разъяснили молодежи конституционные новеллы, пригласили парней и девушек присоединиться к электоральной кампании. Гости просто и доступно объяснили правовые нюансы и алгоритмы референдума, что немаловажно для тех, кому впервые предстоит отдать свой голос.

Общаясь с молодежной аудиторией, Николай Рогащук вспомнил юность и студенческую пору. В сравнении с возможностями, открытыми для современного поколения, тот период не отличался подобными условиями для развития потенциала молодежи. Более того, по его словам, в проекте Основного закона заложены гарантии для продвижения идей и раскрытия потенциала молодых людей в будущем. Ведь документ нацелен на развитие государства, и молодежи в этом движении отведена особая роль и значение.

Николай Рогащук подчеркнул: государство инвестирует в молодежь как гарант успешного будущего. Для инициативных и активных открыты все направления. Для талантливых музыкантов, спортсменов или исследователей, к примеру, предусмотрены специальные стипендии. Всегда поддерживаются идеи амбициозных авторов проектов. Молодые семьи могут воспользоваться льготным кредитованием на строительство собственного жилья и др. Кроме того, созданы специальные советы и другие структуры, где ребята могут проявить дипломатические качества. "Принципиальная открытость электоральной кампании также позволяет быть в курсе происходящих изменений, объективно оценивать реалии, при необходимости получить ответы на вопросы напрямую от представителей власти. Созданы все условия для молодежи, чтобы сделать осознанный выбор на предстоящем референдуме", - сказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области.

На вопросы студенческой аудитории ответили также заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов и депутат Палаты представителей Ирина Довгало.

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации - прогрессивный научно-образовательный комплекс. Это единственное экономическое учреждение высшего образования в Гомельской области с 55-летним опытом работы. В университете постоянно внедряют в образовательный процесс инновационные технологии и методы обучения, совершенствуют содержание образовательного процесса путем адаптации учебных программ к потребностям рынка труда, взаимодействия с бизнес-сообществом. Студентам предоставлена возможность начать международную карьеру и получить одновременно 2-3-4 диплома о высшем образовании: БТЭУ, европейских университетов (Великобритания, Болгария) и российских университетов (с европейским приложением к диплому).-0-