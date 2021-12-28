Рогащук: в детях наше будущее, поэтому важно дарить им ощущение праздника

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук вручил подарки детям многодетной семьи Антонины Гресь, передает корреспондент БЕЛТА.

Антонина воспитывает троих детей одна. Старший - пятиклассник Илья - серьезный и молчаливый, увлекается математикой и физкультурой. Его брат Даниил первоклассник - душа компании, очень коммуникабельный, легко влился в новый коллектив и с энтузиазмом осваивает математику. Трехлетняя Вероничка очень верит в чудо. Малышка мечтает стать балериной.

Мальчишки уже самостоятельные и помогают маме. Под ее присмотром готовят завтраки, вместе будут и нарезать салаты к новогоднему столу. Новый год планируют встречать все вместе дома.

Николай Рогащук поинтересовался увлечениями и мечтами всех. Он пожелал семье всего наилучшего в Новом году, чтобы сбывались все мечты и достигались цели. Гость вручил ребятам подарки.

"Дети - наше будущее. И в Беларуси делают все, чтобы они жили счастливо в родной стране. Государство уделяет огромное внимание развитию детей, чтобы они росли с любовью к родине, своим близким, были здоровыми, могли получить образование. И это все инвестиции в наше будущее, в будущее страны. А Новый год - это настоящий праздник, когда все дети находятся в ожидании сбывшихся желаний, с верой в Деда Мороза. И очень важно сохранить для них ощущение волшебства и чудес", - подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гомельской области.

Николай Рогащук крепко пожал руки мальчишкам, пожелав им всегда быть опорой для мамы и сестренки.

Республиканская новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Она направлена на оказание помощи и окружение вниманием, теплом, радостью детей-инвалидов, ребят из многодетных, опекунских и приемных семей и тех, кто по жизненным обстоятельствам в этом наиболее нуждается.-0-