Рогащук - военнослужащим: мы обеспечим экономический тыл, а вы защиту нашей Беларуси

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук поздравил военнослужащих с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рогащук поздравил военнослужащих в районах проведения учений в соответствии с планом боевой подготовки. На локации продемонстрировали отдельные элементы подготовки.

Помощник Президента подчеркнул: власти делают все возможное, чтобы обеспечить экономический тыл страны, задача военнослужащих - защищать родные рубежи. "Вы стоите на защите спокойствия белорусов, нашего суверенного государства. Мы со своей стороны делаем все, чтобы развивалась и процветала наша экономика. Вы же спокойно охраняйте нашу прекрасную Беларусь. Очень важно для каждого, чтобы над нашей республикой всегда было мирное небо. Пусть ваши умения находят применение только на учениях", - сказал он.

Приветствуя военнослужащих, Николай Рогащук отметил, что в Беларуси созданы необходимые условия для прохождения службы. "Родители и близкие, отправляя сыновей в армию, надеются, что они благополучно отслужат в мирной стране. У нас созданы условия для службы на благо Родины", - подчеркнул он, пожелав военнослужащим крепкого здоровья и удачи в жизни.-0-