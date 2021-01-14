Роль женщины становится все весомее в общественной и политической жизни - Кличковская

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Роль женщины становится все более весомой и в общественной жизни, и политической. Акцент на этом сделала в беседе с журналистами сегодня во время отчетно-выборной конференции Гомельской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" председатель региональной организации Елена Кличковская.

Елена Кличковская подчеркнула, что женское движение развивается в регионе динамично и поступательно. "Сегодня роль женщины становится все более весомой и в общественной жизни, и политической. Они активно участвуют и в обсуждении актуальных проблем, и в решении задач, которые стоят перед государством", - сказала она.

По словам председателя, областная организация союза женщин - одна из многочисленных в республике. В состав 25 районных организаций входят 695 первичных, а количество членов в них превышает 11,5 тыс. человек. Число первичек в регионе растет. Так, только за последние месяцы первички созданы в медуниверситете, лесохозяйственном объединении, из числа индивидуальных предпринимателей.

"Формы и методы работы женсоюзов области весьма разнообразны, и каждое общественное объединение стремится обозначить проблему, внести конструктивные предложения в структуры власти, найти свою нишу в решении вопросов, объединить для этого актив. Практика малых конкретных дел прочно вошла в стиль работы многих районных союзов женщин", - подчеркнула Елена Кличковская.

Лидер областной организации обратила внимание, что в последнее время в обществе благодаря государственной политике продолжаются позитивные перемены в отношении семьи. "Принимаются и реализуются госпрограммы по социальной поддержке женщин, семей и детства. Основными формами государственной помощи семьям являются денежные пособия в связи с рождением, содержанием, воспитанием детей, адресная материальная помощь, трудовые, налоговые, медицинские и другие льготы, соцобслуживание семьи. Особое внимание уделяется многодетным семьям", - сказала она.

Одно из направлений союза женщин - работа с неблагополучными семьями. Благодаря реализуемым благотворительным проектам, акциям за последние годы реабилитировались, начали новую жизнь десятки семей региона.

Елена Кличковская отметила, что союз женщин - постоянный инициатор и участник акций, мероприятий ко Дню женщин, Дню семьи, Дню матери и других важных праздников. Например, в прошлом году во всех районах высадили аллеи Матери, которые стали украшением области.

Продолжается реализация и социальных благотворительных проектов. Так, во время инициативы "Образование без преград", которая осуществлялась совместно с ОАО "Локон" и обществом глухих, 20 молодых женщин, имеющих проблемы со слухом, смогли обучиться профессиям парикмахера и косметолога.

"Женское движение области не остается в стороне и от вызовов, которые выдвигает сегодня жизнь. Например, в пандемию мы принимаем активное участие в "Марафоне поддержки" медицинским работникам. Только в первую волну женские организации области оказали помощь на сумму свыше Br89 тыс. Шились маски, комбинезоны, закупалась техника и перечислялись денежные средства. Сейчас этот марафон продолжается. Наша задача - максимально помочь тем, кто спасает жизни людей", - сделала акцент председатель областной организации.

По словам Елены Кличковской, достойно работают женщины региона и на политической арене. Так, сейчас делегация женщин области готовится к участию во Всебелорусском народном собрании.

"В нашей стране на практике реализуется конституционный принцип равенства прав и свобод, равных возможностей мужчин и женщин. Наши современницы своими каждодневными делами, поступками, достижениями доказывают, что способны решать многие проблемы, ответственно принимать решения", - убеждена она.

На сегодняшней конференции участники подвели итоги работы за прошедшие годы, обозначили планы на перспективу. Самым активным представительницам женского движения вручили награды и адресовали слова благодарности.-0-