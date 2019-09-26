Ролевую игру на тему мигрантов и беженцев проведут в Гродненском районе для студентов

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские студенты и учащиеся колледжей сыграют в ролевую игру "On Run" на тему мигрантов и беженцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил специалист по работе с молодежью Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

Игра пройдет на территории Гродненского района с 28 по 29 сентября на английском и русском языках. В роли беженцев из одной из африканских стран на сутки окажутся представители семи команд, представляющих вузы и колледжи Гродно и Гродненского района.

"Участников разделят на семьи беженцев. Они получат игровые паспорта, деньги, а также легенду: семьи бегут из африканской страны, где им угрожает опасность, в Беларусь", - рассказывает Валерий Краевский.

Погружение в игру будет полным. По легенде в родной стране беженцам предстоит столкнуться с бюрократическим аппаратом для выезда из страны.

"Игра предусматривает и внушительные пешие переходы. На пути будут поджидать неожиданности в виде вооруженных патрулей или даже бандитов. Столкнутся участники и с пренебрежительным отношением. Времени для сна будет немного. Количество пищи будет также небольшим", - рассказал Валерий Краевский. Участников игры ждет интервью в миграционной службе и ожидание результата по их делу в стране, в которую они прибыли. Заключительный этап - оглашение решения по делу каждой семьи.

После инструкторы обсудят с участниками их чувства и переживания во время игры. Это, как считают организаторы, даст возможность участникам понять цель и смысл каждого эпизода, а также проанализировать свое отношение к беженцам.

Игра проводится Белорусским обществом Красного Креста уже более 10 лет. Каждый раз площадкой для нее становится новый регион. Нынешняя игра организована при содействии главного управления образования Гродненского облисполкома.-0-