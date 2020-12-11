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11 декабря 2020, 19:11

Роман Бондарук избран первым секретарем Минского городского комитета БРСМ

Роман Бондарук. Фото БРСМ
Роман Бондарук. Фото БРСМ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым секретарем Минского городского комитета БРСМ избран Роман Бондарук. Такое решение принято сегодня во время пленума Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии подвели итоги работы по всем направлениям деятельности организации за текущий год, утвердили план развития Минской городской организации БРСМ на 2021 год, а также рассмотрели кадровые вопросы. Принято решение избрать первым секретарем Романа Бондарука.

"Уверен, что в будущем нас ждут новые проекты, которые будем реализовывать на территории Минска. Я вижу перспективные направления развития союза молодежи, - сказал Роман Бондарук. - Будем уделять особое внимание обеспечению социальной стабильности молодежи, то есть заниматься гражданско-патриотическим воспитанием, прививать любовь к героическому прошлому и культуре своего народа, содействовать трудоустройству молодежи. Чтобы быть на одной волне с нынешним поколением, будем проводить имиджевые мероприятия и завоевывать интернет-пространство".

В работе пленума участвовали более 170 активистов: представители студотрядов, волонтерского движения "Доброе сердце" и работающая молодежь Минска. Среди почетных гостей были депутаты Палаты представителей, руководители структурных подразделений Мингорисполкома, представители Мингорсовета, заместители глав администраций районов и проректоры высших учебных заведений столицы.

Во время встречи актива грамоты и благодарности Мингорсовета, Министерства образования, Мингорисполкома и Центрального комитета БРСМ получили молодые люди, которые добились успехов в общественной деятельности и внесли значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики в столице, а также победители городского этапа республиканского проекта "Волонтер года" и городского этапа республиканского конкурса "Трудовой семестр".

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, молодежь - это самая инициативная и динамичная часть населения, у которой есть желание создавать новое и искать наиболее успешные решения. "В Минске делается все, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя на производстве, бизнесе, науке, искусстве, общественной жизни. Им создавать наше будущее и оставлять достойный след в истории страны. Одна из главных обязанностей БРСМ - находить и воспитывать лидеров, которые смогут повести за собой молодежь. Но не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо идти в ногу со временем, избавляться от шаблонности и формализма. Современные реалии требуют от молодых людей новых форм работы и направлений деятельности для решения актуальных задач, которые стоят перед нашим государством", - подчеркнул он.

Как отметил мэр, многие молодые люди доказали на деле, что они могут активно участвовать в управлении государством. "Мы будем очень серьезно относиться к комплектованию резерва Мингорисполкома, организаций и предприятий коммунальных форм собственности, которые функционируют в столице, чтобы привлекать к этой работе молодежь. Общество требует того, чтобы молодежь активнее управляла государством. И мы сделаем все, чтобы период становления молодежи к управлению страной проходил более быстрыми темпами", - подчеркнул Владимир Кухарев.

По мнению заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана, Минская городская организация БРСМ занимает особое место в общественной жизни столицы. "Это около 100 тыс. молодых людей, которые объединены одними идеями и взглядами. Организация заслужила авторитет благодаря таким направлениям, как волонтерство, трудоустройство, обеспечение досуга, мероприятия патриотической направленности. Сегодняшний итоговый пленум посвящен как итогам города, так и кадровым перестановкам. Жизнь идет, люди из этой организации растут в карьерном плане. Поэтому мы понимаем, что этот кадровый резерв со временем заместит руководящих работников в различных структурах. Это та практика, которой мы придерживаемся, чтобы людей в системе госуправления изначально можно было посмотреть в деле", - заключил он.

В этом году Минская городская организация БРСМ трудоустроила 4325 человек. Среди предприятий, в которых работали студотряды, МТЗ, ПКУП "Минскзеленстрой", УП "Минскводоканал", ЗАО "Атлант", УП "Минскметрострой", оздоровительные детские лагеря Минского района. В волонтерское движение в Минске сегодня вовлечено около 4,5 тыс. человек. Среди наиболее значимых благотворительных проектов БРСМ - акции "Чудеса на Рождество", "В школу с Добрым сердцем", "Мы выбираем помощь пожилым людям", "Стань лучше, сделай город чище", марафоны "Все краски жизни для тебя", "Восстановление святынь Беларуси".-0-

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