Романович: каждый может стать волонтером, способов протянуть руку помощи много

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтером может стать каждый, а чтобы начать помогать, достаточно оглянуться по сторонам. О доступных для минчан способах присоединиться к волонтерскому движению корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

"Каждый из нас в той или иной степени является помощником для нуждающихся: пожилых, инвалидов, многодетных, неполных семей и т.д. Прежде всего это волонтеры. Наши помощники - это волонтеры БРСМ, волонтеры из числа служителей церкви, которые, как правило, работают в стационарных учреждениях сестрами милосердия. Кроме этого, мы сотрудничаем с Белорусским Красным Крестом - и в рамках государственного социального заказа, и совместных проектов. Но, наверное, особенно важное дело делают волонтеры в территориальных центрах социального обслуживания населения. Где-то с 2012 года, когда в Минске был реализован проект "Пожилые старикам", начало активно развиваться движение волонтеров серебряного возраста", - перечислила Жанна Романович.

То есть пожилые, но еще активные пенсионеры сами становятся спасением для одиноких престарелых, которые потеряли уже навыки самообслуживания, но не хотят переезжать в интернат. Они навещают своих подопечных на дому, помогают в быту и не только. Активные волонтеры серебряного возраста ведут множество кружков и клубов по интересам в отделениях дневного пребывания для пожилых граждан, от рукоделия до занятий иностранным языком, повышения компьютерной грамотности.

Люди, которые еще не ушли на заслуженный отдых и не могут посвящать много времени волонтерству, тоже имеют возможность присоединиться к добрым делам. Приносить теплые вещи и другую гуманитарную помощь (для одиноких, малообеспеченных граждан), сбор которой организован при ТЦСОНах, просто перечислять деньги на внебюджетные счета этих центров, социальных учреждений. Например, многие минчане из года в год откликаются на акцию "Елка желаний" и приобретают подарки для детей-сирот и других уязвимых категорий.

"В принципе, каждый может стать волонтером, сам того не понимая. Наверняка, у каждого на лестничной клетке или в соседнем подъезде живет человек, который нуждается в какой-то нашей помощи. Кому-то сегодня нужно, например, принести продукты питания, сходить за лекарствами, оплатить коммуналку. Постучись лишний раз в дверь, спроси, нужно ли помочь. Ограничений нет. Но единственное: если ты хочешь стать официально волонтером, обязательно надо обратиться либо в ТЦСОН, либо в управление социальной защиты, чтобы заявить об этом. Это нужно, чтобы пресекать путь для мошенников", - отметила Жанна Романович.-0-