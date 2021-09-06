6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Росатом" представит Atom City на Фестивале науки в Минске 11 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации.

"Жителей и гостей Минска 11 сентября ждет Ботанический сад, где под эгидой Национальной академии наук Беларуси пройдет традиционный праздник - Фестиваль науки. Госкорпорация "Росатом" представит на мероприятии технологичную и яркую зону города будущего Atom City. Комфортный, веселый, полный новых идей - в таком городе каждому захочется жить и творить. Приглашаем всех минчан и гостей города прогуляться по импровизированным улочкам Atom City и посетить различные интересные локации", - рассказали в пресс-службе.

В программе - мастер-классы, выставки, научные шоу о природе вещей, лекции знаменитых ученых, квесты и конкурсы с призами. Всех их объединит одна идея - знакомство с современными атомными технологиями и ролью мирного атома для развития экономики и всех наукоемких отраслей. Посетители фестиваля узнают о том, какими возможностями обладают атомные технологии и где их можно использовать помимо энергетической отрасли.

"Атомные технологии прочно вошли в нашу жизнь, без них невозможно представить не только энергетику, но многие другие сферы, - отметил заместитель директора регионального центра госкорпорации "Росатом" по Восточной Европе Владимир Горн. - Начнем с того, что основой качественной диагностики и борьбы со многими серьезными заболеваниями стала ядерная медицина. Кроме того, помощь специалистов атомной отрасли необходима в промышленности, сельском хозяйстве и многих других направлениях. К примеру, чтобы увеличить сроки хранения таких важных продуктов, как пшеница и рис, их стерилизуют при помощи безопасных доз радиации. Облучают даже многие специи, которые можно найти в кухонном шкафу на обычной кухне. Иначе их бы попросту невозможно было доставить и сохранить".

Еще больше узнать о возможностях атомных технологий можно будет в Центре атомных знаний Atom City. О том, что такое исследовательские реакторы и какие есть способы их использования, расскажет менеджер проекта компании "Русатом Оверсиз" госкорпорации "Росатом" Ксения Николаева. Со знаменитым белорусским ученым-полярником Юрием Гигиняком можно будет обсудить один из самых острых вызовов современного мира - глобальное потепление.

В "Колледже VR-сварщиков" гости мероприятия смогут попробовать себя в роли настоящего сварщика и выполнить виртуальный сварочный шов. Мобильная рабочая станция на базе высокоточного 3D-сканера, при помощи которой можно пробовать силы в виртуальной сварке, разработана специалистами ОАО "Белэнергоремналадка" и применяется в обучении сварщиков-профессионалов, которые работают в Белорусской АЭС.

Насыщенную программу праздника дополнит научно-инженерная лаборатория "Звуки стройки", подготовленная Информационными центрами по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Посетители площадки станут научными сотрудниками и смогут открыть все тайны и загадки инженерного бюро, сложить голоса техно-дерева в звуковую дорожку аудио-впечатлений, поучаствовать в опытах и увлекательных научных шоу, провести эксперименты в музее науки Elemento под открытым небом, прокачать знания о науке, инжиниринге и атомных технологиях в интеллектуальных играх.-0-