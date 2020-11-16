Россельхознадзор снимает ограничения на поставки груш из Гродненской области

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ снимает ограничения на поставки груш из Гродненской области. Такое решение было принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николаем Лешиком и директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Запрет был введен с 21 октября. "Причиной стало поступление на территорию РФ фруктов польского происхождения, выдаваемых за белорусскую продукцию, произведенную КФХ Нюнько Р.А. В ходе переговоров на основании проведенного расследования было принято решение снять ограничения на поставки груш из Гродненской области, оставив в силе запрет на ввоз этих фруктов предприятием-нарушителем", - рассказали в Россельхознадзоре.

Кроме того, участники переговоров согласились, что необходимо наладить взаимодействие между научными институтами двух стран по лабораторным испытаниям растительной продукции. Ближайшие переговоры ученых планируется провести на этой неделе.-0-