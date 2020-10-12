Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 октября 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:36 МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда Общество
16:31 Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие Общество
16:23 Кухарев вручил орден Матери 43 многодетным жительницам Минска Регионы
16:22 Спецпосланник ВОЗ призвал отказаться от тотального карантина при борьбе с COVID-19 В мире
16:21 Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков В мире
16:19 ЕФСР одобрил предоставление Беларуси кредита в $500 млн Экономика
16:11 В Пинске школьница ранила ножом одноклассниц Происшествия
16:03 Лавров надеется, что ситуацию на земле в Нагорном Карабахе скоро удастся переломить В мире
16:01 В России за время пандемии закрылось около 62% торговых точек В мире
15:57 На БУТБ прошли первые сделки по закупке отечественных медицинских масок Экономика
15:45 Бесплатную правовую консультацию 14 октября можно получить дистанционно Общество
15:43 Минчанина будут судить за подстрекательство к даче взяток сотрудникам ГАИ и мошенничество Происшествия
15:31 Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем в Великобритании, Польше и США Общество
15:25 За 20 лет из-за стихийных бедствий погибли более 1,2 млн человек - ООН В мире
15:21 Госпитализированного с COVID-19 Порошенко выписали из больницы В мире
15:06 Гаспарян: мы не видим от белорусской оппозиции даже попытки политической субъектности процесса Политика
15:05 В Мадриде проходит протест на машинах против мер по сдерживанию пандемии В мире
15:02 Гродненская таможня увеличила в 2 раза показатель по оформленным в авторежиме экспортным товарам Регионы
15:00 Расходы на содержание дорог вокруг Минска планируется оптимизировать Регионы
14:51 Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе Регионы
14:46 Первый цифровой продукт по системному менеджменту планируется запустить в Беларуси в 2021 году Экономика
14:38 Большой театр покажет премьерную оперу "Фауст" - дебют режиссера Анны Моторной Культура
14:32 Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам Регионы
14:31 В ЕАЭС разрабатывают 11 новых техрегламентов Экономика
14:30 Лукашенко и Рахмон обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и COVID-19 Президент
14:22 Лукашенко поздравил Рахмона с победой на выборах Президента Таджикистана Президент
14:20 В Гродно 17-летний парень несколько раз ударил сверстника: у пострадавшего открытая ЧМТ Происшествия
14:10 В Минске автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть Происшествия
14:09 Госстандарт продолжит инициировать отказ в ЕАЭС от некоторых видов неэкологичной упаковки Экономика
14:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
12 октября 2020, 14:51

Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела экономики Чашникского райисполкома Сергей Мишулков.

Выпуск мебельного щита планирует наладить ООО "ВуденКит". Предприятие занимает участок, выкупленный инвестором после ликвидации Чашникской межрайонной базы. Строительные работы начались в прошлом году. На производственной территории будут установлены линии сортировки, ошкуривания бревна, распиловки и вакуумной сушки. Пока ожидают поставки иностранного оборудования. Финансирование проекта идет непрерывно, за январь - сентябрь уже поступило $720 тыс. Возведение деревообрабатывающего завода планируется завершить в 2022 году. На предприятии откроется около 200 рабочих мест, где будут трудиться в основном жители Чашникского района.

Еще один крупный промышленный проект планируют реализовать в Новолукомле. Здесь было зарегистрировано ООО "Лукомльский консервный завод". Специализация предприятия - производство плодоовощной и рыбной продукции. Строительство многофункционального завода начнется по проекту в 2021 году, а на полную производственную мощность предприятие выйдет в 2024-м. Сейчас ведется передача и оформление под строительство земельного участка площадью почти 29,6 га. Ранее он принадлежал "Витебскэнерго", здесь расположены здания компрессорной и тепловозного депо. На консервном заводе будет создано более 50 рабочих мест. Прямые иностранные инвестиции по проекту превысят 2 млн евро.

"Выгодные география и логистика региона позволяют привлекать иностранных граждан для реализации различных проектов, в том числе открывать предприятия всех форм собственности. В этом году в Чашникский район пришли семь новых резидентов", - отметил Сергей Мишулков. Кроме уже перечисленных направлений, новые предприятия будут задействованы в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг автостоянок, ресторанного бизнеса.

Касаясь работы экономического блока района, Сергей Мишулков подчеркнул, что промышленное производство за девять месяцев этого года возросло: продукции в фактических отпускных ценах выпущено на Br63,5 млн, или 105% к уровню аналогичного периода 2019 года. Индекс физического объема за январь - сентябрь составил 101%. В целом по району увеличился выпуск мужской рабочей одежды (123,5% к показателю аналогичного периода прошлого года), оберточной сульфитной бумаги (126,8%), бумажных мешков и пакетов (198,4%), коробок, ящиков и контейнеров из гофрированной бумаги или картона (153,3%), керамзита (116,2%) и строительных блоков (104,7%), сантехнического оборудования и запорной арматуры (112,9%), дверей (121,8%).

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, предприятия Чашникского района сохраняют устойчивую динамику работы. Многие наращивают темп производства. Сработали с наиболее высокими результатами ОАО "Чашникиспецодежда" (рост продукции за январь - сентябрь в натуральном выражении составил 115,4%), ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" (108,5%), ООО "Портман" (120,2%).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область инвестиции Россия Чашники
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кухарев вручил орден Матери 43 многодетным жительницам Минска
Фото из архива Гродненская таможня увеличила в 2 раза показатель по оформленным в авторежиме экспортным товарам
Фото из архива Расходы на содержание дорог вокруг Минска планируется оптимизировать
Игорь Сергеенко во время открытия поликлиники Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 15 октября
Фото из архива Хозяйства Витебской области убрали более половины площадей кукурузы
Главное
Во время доклада Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Сергеенко: качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам
В "Вильнюсе" раскуплено более 200 квартир! Успейте за своей – от 2 500 рублей за метр! В рассрочку и кредит!
Топ-новости
Лукашенко и Рахмон обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и COVID-19
ЕФСР одобрил предоставление Беларуси кредита в $500 млн
Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены за 6-8 месяцев
Учение с миротворцами ОДКБ стартовало в Витебском районе
Гаспарян: мы не видим от белорусской оппозиции даже попытки политической субъектности процесса
В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством
Казакевич: правоохранители не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять боевое оружие
Сев озимых зерновых завершается в Беларуси
В Беларуси в середине недели похолодает
Беларусь презентовала торговый и экономический потенциал в турецкой провинции Эскишехир
Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери
Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем в Великобритании, Польше и США
В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19
Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года
Бесплатную правовую консультацию 14 октября можно получить дистанционно
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.