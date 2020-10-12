12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Российский инвестор направил более $1,5 млн на проект по деревообработке в Чашникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела экономики Чашникского райисполкома Сергей Мишулков.

Выпуск мебельного щита планирует наладить ООО "ВуденКит". Предприятие занимает участок, выкупленный инвестором после ликвидации Чашникской межрайонной базы. Строительные работы начались в прошлом году. На производственной территории будут установлены линии сортировки, ошкуривания бревна, распиловки и вакуумной сушки. Пока ожидают поставки иностранного оборудования. Финансирование проекта идет непрерывно, за январь - сентябрь уже поступило $720 тыс. Возведение деревообрабатывающего завода планируется завершить в 2022 году. На предприятии откроется около 200 рабочих мест, где будут трудиться в основном жители Чашникского района.

Еще один крупный промышленный проект планируют реализовать в Новолукомле. Здесь было зарегистрировано ООО "Лукомльский консервный завод". Специализация предприятия - производство плодоовощной и рыбной продукции. Строительство многофункционального завода начнется по проекту в 2021 году, а на полную производственную мощность предприятие выйдет в 2024-м. Сейчас ведется передача и оформление под строительство земельного участка площадью почти 29,6 га. Ранее он принадлежал "Витебскэнерго", здесь расположены здания компрессорной и тепловозного депо. На консервном заводе будет создано более 50 рабочих мест. Прямые иностранные инвестиции по проекту превысят 2 млн евро.

"Выгодные география и логистика региона позволяют привлекать иностранных граждан для реализации различных проектов, в том числе открывать предприятия всех форм собственности. В этом году в Чашникский район пришли семь новых резидентов", - отметил Сергей Мишулков. Кроме уже перечисленных направлений, новые предприятия будут задействованы в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг автостоянок, ресторанного бизнеса.

Касаясь работы экономического блока района, Сергей Мишулков подчеркнул, что промышленное производство за девять месяцев этого года возросло: продукции в фактических отпускных ценах выпущено на Br63,5 млн, или 105% к уровню аналогичного периода 2019 года. Индекс физического объема за январь - сентябрь составил 101%. В целом по району увеличился выпуск мужской рабочей одежды (123,5% к показателю аналогичного периода прошлого года), оберточной сульфитной бумаги (126,8%), бумажных мешков и пакетов (198,4%), коробок, ящиков и контейнеров из гофрированной бумаги или картона (153,3%), керамзита (116,2%) и строительных блоков (104,7%), сантехнического оборудования и запорной арматуры (112,9%), дверей (121,8%).

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, предприятия Чашникского района сохраняют устойчивую динамику работы. Многие наращивают темп производства. Сработали с наиболее высокими результатами ОАО "Чашникиспецодежда" (рост продукции за январь - сентябрь в натуральном выражении составил 115,4%), ОАО "Завод керамзитового гравия г.Новолукомль" (108,5%), ООО "Портман" (120,2%).-0-