Российское генконсульство презентовало в Бресте фотовыставку "Дипломатия как искусство"

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставку "Дипломатия как искусство" презентовали сегодня в генеральном консульстве России в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка приурочена ко Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Проект, объединивший любовь к искусству и, собственно, дипломатии, является своеобразным отчетом о работе генконсульства за последние пять лет. В экспозиции представлены 24 репродукции известных картин русских художников и столько же фотографий, сделанных российскими дипломатами во время значимых событий. Необычность выставки в том, что основные моменты практической работы диппредставительства показаны через призму шедевров изобразительного искусства.

Так, например, фотографию с открытия международной смены в военно-историческом лагере "Бородино" с участием брестских кадетов сопровождает репродукция картины Владимир Татлина "Стрельцы", праздник "Мотальскія прысмакі" - колоритный "Белорус" Ильи Репина. Под снимком, на котором демонстрируется система снятия отпечатков пальцев при оформлении паспортов в генконсульстве, можно увидеть "Черный квадрат" Казимира Малевича. Аналогия напрашивается между участниками мотопробега "Дороги Победы - на Берлин", побывавшими в Бресте в мае 2017-го, и персонажем картины Петрова-Водкина "Купание красного коня".

Шишкин, Врубель, Кандинский, Кустодиев, Шагал, Жуковский - подборка соединенных живописных произведений и фотографий с официальными мероприятиями или закулисьем дипломатической жизни свидетельствует о способности дипломатов видеть скрытое в очевидном, прекрасное - в обыденном.

В вернисаже приняли участие представители дипломатических ведомств, местных органов власти, крупных предприятий-экспортеров. Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин сделал небольшой экскурс в историю российской дипломатии, которая официально насчитывает без малого пять веков. "Дипломатия неразрывно связана с людьми, дружественными отношениями между народами. Именно через искусство, культуру мы можем ближе узнать, лучше почувствовать друг друга. Этой выставкой мы хотели показать свое искреннее отношение к белорусским друзьям. В представленных на суд зрителя композициях прослеживается все то, что объединяет наши народы: духовное родство, неразрывная близость судеб, искренняя дружба и взаимная поддержка", - подчеркнул дипломат.

"Наличие дипломатических учреждений повышает статус самого города. Поэтому мы всячески содействуем открытию новых почетных консульств, стараемся сделать работу дипломатов максимально комфортной. С их помощью соответственно разнообразиться и культурная жизнь нашего города", - отметил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Выставку планируется разместить в зале приемов посетителей и пополнять ее новыми композициями.-0-