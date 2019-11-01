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01 ноября 2019, 17:24

Россонский район необходимо развивать более эффективно - Кочанова

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

1 ноября, Россоны /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова провела сегодня личный прием граждан в Россонском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой темой для обсуждения стало социально-экономическое развитие района. Дело в том, что в Администрацию Президента обратился местный житель, обеспокоенный будущим своей малой родины. "Прочитав обращение о сложностях здесь с трудоустройством, работой предприятий, приняли решение выехать сюда и воочию увидеть ситуацию", - отметила Наталья Кочанова.

На приеме она познакомилась с заявителем Геннадием Волковым лично. "Ваша обеспокоенность правильная, потому что при обращении к парламенту и народу в этом году Президент четко поставил задачу: все регионы должны развиваться равномерно. Должны быть созданы нормальные условия для работы и проживания, поэтому мы и проводим приемы в таких небольших районах", - подчеркнула глава Администрации Президента.

По ее мнению, хотя Россонский район небольшой по численности населения, он очень привлекательный в плане развития агроэкотуризма: здесь много озер и лесов, и эту сильную сторону необходимо максимально полно использовать.

"Вопросом развития данного региона более эффективно должны заниматься и областные, и местные органы власти. Посмотрим, каково их видение будущего района, что здесь надо построить, открыть, чтобы люди оставались и жили. Предложим рассмотреть председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу этот вопрос на заседании", - сказала Наталья Кочанова. Она выразила слова благодарности обратившемуся мужчине за неравнодушие к своей земле.

Всего на личный прием граждан к главе Администрации Президента обратились около 30 человек из Россонского района, Новополоцка, Полоцка, Минска, Минской, Могилевской и Гродненской областей. Людей волновали вопросы состояния дорог, обеспечения жильем, здравоохранения, реализации инвестпроектов в столице и области. "Обращения очень разные. На прием записались не только местные жители. Некоторые люди приехали из других регионов страны, Минска, где, как оказалось, проблем не меньше", - подчеркнула глава Администрации Президента.

Виктор Мацкевич
Виктор Мацкевич

В частности, по трем обращениям, связанным с инвестпроектами, Наталья Кочанова намерена провести совещание в Минске с участием председателя горисполкома Анатолия Сивака и его заместителей.

С ситуацией касательно дома по ул. Неманской, 80, который ненадлежащим образом обслуживается, она дала поручение ознакомиться сегодня же и доложить ей. По мнению Натальи Кочановой, недопустимо, что люди из столицы едут на прием к главе Администрации Президента в другой регион, так как не видят иного выхода.

С коллективным обращением пришли жители Солигорского района, возражающие против места, определенного под строительство завода по изготовлению и обработке металлоконструкций. Наталья Кочанова поручила дать оценку данному проекту специалистам и на этой основе принять решение. "Здесь надо серьезно разобраться, но не затягивать", - подчеркнула она. И обратила внимание руководителей всех органов власти, что по таким вопросам на местах нужно активно вести диалог с населением, чтобы не допускать острых ситуаций. "Обнадеживать не буду, но то, что возьмем на контроль и будем разбираться, - обещаю", - заключила Наталья Кочанова.

Из Осиповичей приехала за помощью многодетная семья. Супруги, воспитывающие четырех детей и желающие улучшить свои жилищные условия, столкнулись с проблемой. Сотрудники БТИ отказались выехать на оценку вторичного жилья, которое семья выбрала. Решить вопрос на местном уровне не получилось. "Надо поддержать, многодетная семья - для нас святое", - поручила Наталья Кочанова. Отдельное задание она дала по вопросу оказания медицинской помощи страдающей ортопедическим заболеванием младшей дочери супругов.

Глава Администрации Президента дала поручение взять на контроль решение всех поднятых вопросов соответствующим ведомствам, детально разобраться и принять меры, чтобы помочь людям.-0-

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