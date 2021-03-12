Рост экспорта и новые проекты - как сработал ММЗ в условиях пандемии

Когда из-за пандемии коронавируса промышленные предприятия во всем мире несли колоссальные потери, закрывали производства, сокращали отгрузки, Минский моторный завод ни на один день не останавливал свой конвейер и даже сумел нарастить экспортные поставки. Укомплектованная белорусскими двигателями сельскохозяйственная, автомобильная, внедорожная, горно-шахтная, лесная техника работает более чем в полусотне стран мира. Изменилась ли география поставок в связи с пандемией, а также о планах на текущий год корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника управления маркетинговых исследований и продвижения продукции ОАО "УКХ "ММЗ" Виталий Кореневский.

Минский моторный завод предлагает потребителям более 120 модификаций трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей мощностью от 35 до 450 л.с. Они проектируются и производятся с применением новейших технологий, соответствуют современным экологическим нормам и международным стандартам. Россия и Казахстан, Вьетнам и Египет, Канада и Куба - белорусские моторы используются более чем в 50 странах мира.

"В прошлом году вынужденное введение жестких карантинных мер привело к резкому падению экономики во многих странах. Однако Беларусь не пошла по такому пути. Отечественные предприятия, в том числе и наш завод, продолжили работать. И теперь, подводя итоги 2020 года, можно с уверенностью сказать: ММЗ не просто выстоял в сложный период, но и выполнил прирост по многим показателям", - сказал Виталий Кореневский.

В истекшем году на предприятии собрали около 42 тыс. двигателей. Ежедневно на заводе с конвейера выпускалось 163 мотора различной модификации. Несмотря на мировое падение рынков, связанное со сложной эпидемиологической ситуацией, а также повсеместные карантинные меры и ограничения, почти 43 тыс. двигателей (с учетом складских запасов) успешно отправились потребителям. Доля экспорта ММЗ по итогам года выросла до 39,1% (в 2019-м составляла 38,8%). "В прошлом году в общем объеме реализации продукции завода доля Беларуси составила 60,9%, России - 31,2%, Украины - 3,6%, стран СНГ - 2%, стран дальнего зарубежья - 2,3%", - отметил специалист.

На этот год планы у Минского моторного завода достаточно амбициозные. Предварительный план сборки и реализации - более 44 тыс. двигателей. Экспорт планируется увеличить до 41%. При этом в структуре поставок доля Российской Федерации в 2021 году составит 74%, Украины - 9%, стран СНГ (без РФ) - 11%, стран дальнего зарубежья - 6%. "Маркетинговая стратегия предприятия в текущем году направлена на восстановление объемов реализации до докризисного уровня - не менее $142,1 млн с ростом к нынешнему году на 5,9%", - пояснил представитель ММЗ.

Ключевым продуктом в объеме реализации холдинга являются дизельные двигатели. К примеру, в 2019 году на эту продукцию приходилось более 80% всех поставок. "Для снижения зависимости от монопродукта мы работаем над повышением в объеме отгрузки доли запасных частей, а также специальной техники (дизель-генераторные установки, компрессоры и др.). По результатам прошлого года доля прочей продукции составила 22,3%, а в 2021 году она должна планомерно увеличиться до 23%. Тем не менее в ближайшей перспективе дизельные двигатели останутся главным направлением холдинга - с долей 77%", - отметил замначальника.

Основным рынком остается поставка моторов для тракторного и сельхозмашиностроения (75,1%). Предприятия, производящие дорожно-строительную и специальную технику, занимают 4,7%, рынок промышленных двигателей (дизель-генераторные и дизель-насосные установки, компрессоры) составляет 3%. Доля же автомобилестроительного сегмента снизилась до 0,9%.

На территории Беларуси Минский моторный завод является единственным производителем дизельных двигателей полного цикла. В сегменте тракторных двигателей доля предприятия превышает 80%.

"Основными отечественными заказчиками двигателей ММЗ являются Минский тракторный завод и холдинг "АМКОДОР". Также нашу продукцию закупают такие крупные белорусские предприятия промышленной сборки, как МАЗ, СП "Святовит" ООО, ООО "БМЕ-Дизель", СП ЗАО "МАЗ-МАН". На долю этих компаний приходится свыше 97% всех реализованных двигателей Минского моторного завода. Доля остальных заказчиков - порядка 2,4%. Как правило, это агросервисы и предприятия, приобретающие двигатели для ремонта и восстановления находящейся в эксплуатации техники (вторичный рынок)", - рассказал Виталий Кореневский.

К примеру, недавно Минский моторный завод выпустил новую модификацию двигателя Д-262.4S2-200, которая в перспективе призвана заменить двигатель фирмы Caterpillar на энергонасыщенных тракторах МТЗ "Беларус-3522". "Сегодня этот мотор - самый мощный в линейке ММЗ, 355 л.с. Увеличение мощности достигнуто в основном за счет подбора турбины и оптимальных параметров - количества топлива и воздуха. Еще одна его особенность - для повышения качества внедрен ременной привод пневмокомпрессора. Сейчас уже собрано два опытных образца двигателя, которые ждут отгрузки на МТЗ", - поделился специалист.

На сегодня двигатели ММЗ поставляются в адрес более 40 российских сборочных производств. В РФ основные потребители продукции Минского моторного завода - это ОАО "Электроагрегат" (Курск), Туймазинский завод автобетоновозов (Башкортостан), Заволжский завод гусеничных тягачей (Нижегородская обл.), ООО "Завод ПСМ" (Ярославская обл.), ООО "АРСМАШ" (Санкт-Петербург), Ковылкинский электромеханический завод (Мордовия), ООО "ВПТ-Нефтемаш" (Москва) и другие.

Также ММЗ ведет работу по организации сборочного производства двигателей на базе торгового дома в Ногинске (Московская область) с объемом выпуска до 5 тыс. единиц в год. "Большие надежды у нас связаны с новой линейкой малоразмерных четырехцилиндровых двигателей MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG, которые являются аналогами немецких моторов Deutz и японских Kubota, однако они гораздо проще в использовании и обслуживании. Хорошие перспективы для таких двигателей открываются в плане переоборудования бывшей в употреблении техники, - сказал замначальника. - Первый пример подобного переоборудования - автомобиль УАЗ-469 с мотором MMZ-4DTI. В этом году планируем изготовить первую промышленную партию двигателей этой линейки".

Помимо этого, предприятие продолжает развивать дилерскую сеть в России. В 2020 году было заключено шесть новых дилерских договоров, в том числе четыре - с компаниями, реализующими спецтехнику, и два - реализующими двигатели и запасные части к ним.

"В 2020 году в связи с карантинными мерами, спадом деловой активности и промышленного производства в России доля предприятий промсборки снизилась с 52,6% до 41,8%. Спрос же на вторичном рынке более стабилен, в связи с чем доля поставок через товаропроводящие сети возросла до 58,2%, - сказал Виталий Кореневский. - В 2021 году ожидается схожая структура поставок: доля предприятий промсборки - 45,4%, доля ТПС - 54,6%".

Кроме Российской Федерации крупнейшими направлениями экспорта двигателей ММЗ являются Украина, Узбекистан, Казахстан и Куба.

"В прошлом году было проведено несколько отгрузок двигателей и запчастей кубинским партнерам на общую сумму около $140 тыс. Сейчас в связи с последствиями пандемии сделки занимают больший временной отрезок, но мы продолжаем вести активную работу на кубинском рынке, в первую очередь, через дилера ММЗ - компанию Ces Сo. Ltd. Ей в соответствии с изменившейся ситуацией направлены модифицированные коммерческие предложения. Наш дилер участвует в нескольких тендерах на госзакупки двигателей и запчастей для вторичного рынка, в скором времени ожидаем результаты", - подытожил специалист.

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