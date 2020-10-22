Рост зарплат соцработников, занятость студентов - пакет предложений с диалоговой площадки в Минске

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост зарплат работников системы социальной защиты, предоставление жилья педагогам, повышение ответственности взрослых детей за престарелых родителей, создание трудовых реабилитационных мастерских. Эти и другие предложения были озвучены сегодня на диалоговой площадке по теме совершенствования социальной политики в сфере занятости, социальной поддержки и образования на базе ГПО "Минскстрой", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович обратила внимание на то, что на столицу приходится 22% всех получателей пенсий и пособий по стране. То есть это люди, которые находятся в зоне особого внимания государства и нуждаются в тех или иных социальных услугах. Тем более, что у некоторых уже не осталось другой опоры в жизни - это около 18,5 тыс. одиноких пожилых и инвалидов и более 33 тыс. одиноко проживающих. По мнению Жанны Романович, главные задачи сегодня две: обеспечить такой комплекс доступных услуг, которые позволят людям, нуждающимся в особом уходе, оставаться в домашних условиях как можно дольше; "развернуть" детей к родителям, добиться осознания ими того, что забота о престарелых маме и папе лежит на них.

Председатель комитета отметила, что при территориальных центрах социального обслуживания населения в Минске открываются отделения для пожилых граждан, страдающих старческими расстройствами, в том числе деменцией, болезнью Альцгеймера. "Эти люди необязательно всегда должны жить в стационарных учреждениях, просто им нужны соответствующие условия дома. Мы просим каждый район выделить помещения под создание таких отделений. Потребность в них высокая", - сказала Жанна Романович.

Вместе с тем быстро развернуть нестационарные услуги не получится, поэтому на данном этапе важно создавать условия в интернатных учреждениях. В Минске функционирует 9 стационарных учреждений социального обслуживания, из них 4 - психоневрологического профиля, 2 интерната общего типа для пожилых и инвалидов, у которых нет психических отклонений. Однако психоневрологические дома-интернаты переполнены, при этом в обычных интернатах еще есть места. "Проблема в том, что зачастую взрослые дети в судебном порядке стараются признать пожилых родителей недееспособными, чтобы заполучить жилплощадь и не платить за их пребывание в интернатах психоневрологического профиля (в домах-интернатах общего типа проживание платное). С недавних пор мы ввели оплату и в этих учреждениях. Но сумма устанавливается от пенсии больного человека, не от материального состояния семьи. А когда дети сами становятся пенсионерами, престарелый родитель переходит на полное гособеспечение", - пояснила Жанна Романович.

Она также рассказала о пилотном проекте, который реализован в Минске при поддержке города-побратима Бонна. Речь о создании первой социальной реабилитационной мастерской. Проблема в том, что деятельность инвалидов в ней не может считаться трудовой, есть и сложности со сбытом производимой продукции. Но направление важное и нужное, его стоит развивать.

Заместитель председателя комитета по труду занятости и социальной защите Татьяна Кудевич обратила внимание на занятость студенческой молодежи. Служба занятости города уже занимается этим вопросом: каждый четверг проводится электронная ярмарка вакансий для молодежи, а на базе самих вузов организуются мини-ярмарки с привлечением разных нанимателей. С самого начала проявилась проблема того, что у студентов слишком завышены ожидания по заработной плате, но удалось постепенно умерить их запросы. Сложнее с нанимателями, которые неохотно предлагают дистанционные формы и гибкий график работы. Именно по этой причине наибольшим спросом у студентов пользуются вакансии курьера. При этом гораздо полезнее было бы подыскивать занятость в сфере будущей профессиональной деятельности.

Комитет уже внес свои предложения в правительство по изменениям в отдельные нормативные правовые акты. Например, освободить нанимателей от уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН в отношении студентов, которых они берут на работу; разрешить трудоустройство иностранных студентов без специального разрешения; предоставить право на уплату страховых взносов за работающих студентов в размере 50%. А для самих молодых людей стимулом могло бы стать налоговое послабление - подоходный налог, сниженный наполовину.

Развитие системы дополнительного образования для усиления воспитательной работы со школьниками и контроля за их досугом, повышение статуса педагога, поддержка специалистов, особенно молодых, подготовка в педагогических вузах не только предметников, но и классных руководителей - такие вопросы поднял в ходе дискуссии первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.

В целом по итогу дискуссии внесены предложения для городских властей: выделить помещения для создания отделений для пожилых с деменцией; включить в инвестпрограмму на 2021 год строительство 5 новых стационарных учреждений; обеспечить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны многофункциональными тревожными кнопками, которые связывают человека с оператором-помощником "в один клик"; изыскать средства для закупки мобильных траволаторов для каждого ТЦСОНа столицы; создавать новые площадки для развития молодежных субкультур (типа парка экстремальных видов спорта на ул.Столетова); поддерживать строительство социального жилья и общежитий для педагогических работников.

А на уровне страны необходимо создать правовую базу и предусмотреть финансирование для открытия социальных трудовых реабилитационных мастерских; ужесточить подходы по признанию человека недееспособным в судебном порядке, а также меры ответственности взрослых детей за своих престарелых родителей. Важный аспект - повышение заработной платы работников системы социальной защиты: оплата столь тяжелого труда должна быть адекватной. Также предложено рассмотреть включение в учебный план подготовки педагогов тему классного руководства, обеспечить поддержку воспитательной работы целевыми социологическими исследованиями и др.-0-