Роста цен на ели в Минске ожидать не стоит - ГУПР Мингорисполкома

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменились подходы к продаже новогодних елей: 3 декабря впервые прошел аукцион, на котором продавцы смогли арендовать сроком на три года площадки по разным ценам под елочный базар. Стоимость площадок не должна вызвать роста цен на хвойные деревья. Такое мнение высказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Однозначно сказать, повлияет ли стоимость площадки на стоимость елей, которые будут реализовываться на этой площадке, сложно. Предприниматели, получившие право аренды таких площадок, заключают договор с лесхозами. У последних тоже цены разные. Как договорятся, так и будут продавать. Скорее всего, какого-то резкого роста цен ожидать не стоит", - сказал Алексей Романов.

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