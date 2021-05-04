Рота почетного караула выступила у "Кургана Славы" в Бобруйском районе

4 мая, Бобруйский район /Корр. БЕЛТА/. Концерт, посвященный Дню Победы, прошел сегодня в Бобруйском районе. Выступление оркестра и роты почетного караула Минской военной комендатуры прошло на территории мемориального комплекса "Курган Славы" в деревне Сычково, передает корреспондент БЕЛТА.

Сначала у мемориального комплекса прошло возложение цветов, все собравшиеся почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. После этого состоялся тематический концерт, на который собрались школьники и местные жители, представители трудовых коллективов района. После концерта каждый желающий смог познакомиться с выставкой оружия и военной амуниции.

Мемориальный комплекс "Курган Славы" возведен в Сычково в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района. Там хранится земля со всех братских могил района.-0-