Роуд-шоу с презентацией предприятий Могилевского региона пройдет в Минске

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Роуд-шоу с презентацией потенциала предприятий и организаций Могилевского региона пройдет в Минске 22 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор ОАО "Могилевское агентство регионального развития" Евгений Якимов.

Мероприятие состоится на базе ГУ "Национальное агентство инвестиций и приватизаций". Как рассказал Евгений Якимов, презентация будет проходить по нескольким направлениям: сельское хозяйство, агроэкотуризм и промышленность. "Мы продемонстрируем на встрече инвестиционные проекты Могилевской области, расскажем об экспортном потенциале региона и проведем дегустацию продукции наших предприятий. Участниками мероприятия станут представители посольств, различных предприятий и организаций, которые работают с национальным агентством инвестиций и приватизаций", - отметил он.

Кроме этого, роуд-шоу пройдет и онлайн. Это даст возможность присоединиться к мероприятию и другим странам. "Коронавирусная инфекция внесла свои корректировки в работу нашего агентства. И для того, чтобы инвестиционные возможности нашего региона продолжали развиваться, мы перешли в интернет: организовываем выставки, встречи и обсуждения как с потенциальными инвесторами, так и с теми, с кем уже давно и успешно сотрудничаем", - подчеркнул Евгений Якимов.

Во время встречи гостям и участникам расскажут об эффективности реализации проектов с учетом льгот в СЭЗ "Могилев", а также представят ряд инвестиционных проектов, которые планируют реализовать в юго-восточном регионе Могилевской области.-0-