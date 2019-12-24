24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рождественские блюда по старинным рецептам приготовят колядовщики под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

В агрогородке Обухово 27 декабря представители фольклорных групп, учреждений культуры района соберутся на "Сход калядоўшчыкаў". Местом встречи станет музейная комната "Сялянская хата" в местном центре культуры.

На протяжении декабря работники культуры посещали населенные пункты района, записывали у носителей колядные песни, реконструировали обряд колядования. "Важно было и собрать рецепты традиционной обрядовой еды. Практически у каждой деревни и ее жителей есть локальные особенности праздничного стола. Например в агрогородке Одельск на кутью готовили "ламанцы", а в под Сопоцкином - "кокоры", картофельное блюдо на праздничный ужин", - рассказали в центре. Эти блюда и собираются приготовить участники "Схода калядоўшчыкаў". А собранные рецепты планируется издать в специальном сборнике.

Кроме того, желающим расскажут секреты изготовления колядной звезды и елочных игрушек из материалов, которые использовали наши предки. Будут работать выставки фотографий с семейных альбомов, посвященных празднованию Нового года и Рождества. Можно будет посмотреть и экспозицию елочных игрушек советского периода.

Ритуальное застолье, молодежные вечеринки, игры и другие традиции белорусских Коляд можно будет увидеть собственными глазами. После музыкально-этнографического вечера колядовщики из разных деревень и агрогородков с обрядом "Каляда прыйшла" заглянут в дома жителей Обухово.-0-