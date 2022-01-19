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19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рождественский бал православной молодежи пройдет в Гомеле 22 января в Городском центре культуры, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.
Свои умения на балу продемонстрируют не только гомельчане, но и пары из других городов Беларуси. Также на вечере соберутся гости, духовенство Гомельской епархии.
В программе - вальсы, старинные контрдансы, народные танцы. В антрактах участников ждут фуршет, игры. Будут работать площадки для персонального фото, музыкальные зоны. Готовят организаторы и множество других сюрпризов.
Вход на бал - по пригласительным билетам. Начало в 17.00.-0-