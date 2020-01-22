22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рождественский бал православной молодежи пройдет в Гомеле 25 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

Званый вечер пройдет в городском центре культуры. Программа состоит из двух танцевальных отделений. Бальная карта включает вальс, польку, кадриль, фокстрот, кельтский круговой танец и др. Свои умения продемонстрируют на паркете пары, которые на протяжении трех месяцев оттачивали мастерство на репетициях. Гости вечера прямо на балу смогут изучить основные па бальных танцев.

Антракт танцоры смогут провести за беседой во время фуршета или участвуя в играх. Будут работать фото- и музыкальные зоны. "Бал - это, прежде всего, место встречи и общения людей, это культурные манеры и танцы для души", - отметили организаторы, подчеркнув, что под строгим запретом нарушение бального этикета и нецензурная речь. Дресс-код для кавалеров - смокинг или темный классический костюм, однотонная рубашка, бабочка или галстук, для дам - платье в пол, шаль (если наряд с открытой спиной или плечами).

Мероприятие состоится по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана.

Вход на бал - по пригласительным билетам, которые можно получить в Петро-Павловском кафедральном соборе или в Гомельском епархиальном управлении по ул.Кропоткина, 2. Начало бала в 17.00.

Организаторами мероприятия выступают отдел по работе с молодежью Гомельской епархии, православное молодежное братство в честь Святых Царственных Страстотерпцев при приходе храма святого преподобного Серафима Саровского.-0-