Рождественский благотворительный бал пройдет 16 декабря в БГУ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский благотворительный бал пройдет 16 декабря в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии можно будет поучаствовать онлайн. В этом году бал организуют под лозунгом "Маленькой помощи не бывает. Подари чудо, не выходя из дома" и будет посвящен поддержке пятилетней Арины Филипповой из Могилева, нуждающейся в реабилитации. В настоящее время идет сбор для ее лечения в Санкт-Петербурге.

Прямая трансляция праздничного концерта будет доступна на платформе YouTube. Концертная программа включает танцевальные и эстрадные номера. "Вальс дебютанток" исполнят первокурсницы филологического факультета с курсантами военного факультета БГУ. На концерте выступят артисты Лия Берг, Вероника Цубикова, Олег Щуцкий, Екатерина Шохан.

Благотворительная часть бала развернется на платформе https://vk.com/ts_filbsu. Здесь до 19 декабря включительно можно будет поддержать Арину Филиппову, став участником беспроигрышной лотереи. Среди призов заявлены подарочные боксы, украшения ручной работы, книги, фирменные мерчи с символикой бала. Все участники лотереи получат в подарок почтовые открытки, созданные на основе рисунков Арины.

Организаторами благотворительного бала выступают филологический факультет и творческий союз БГУ.-0-