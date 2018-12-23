Рождественский фестиваль "Радость" открылся в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный православный рождественский фестиваль "Радость" открылся 23 декабря в минском Дворце искусств по ул. Козлова, сообщили БЕЛТА организаторы.

Здесь представлены экспозиции приходов и монастырей из Беларуси, Украины, России, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Черногории и Сирии. Участники привезли церковную утварь, духовную литературу, продукцию для здоровья, у них можно узнать о святынях, подать записки на молитву о родных и близких.

Важная часть выставки - икона Успения Пресвятой Богородицы с частицами мощей шестнадцати преподобных Киево-Печерских отцов, написанная в Свято-Елисаветинском монастыре. Ежедневно в 11.00 и 19.30 перед образом будут проводиться молебны и совершаться молитва за мир в Украине.

Кроме того, развернется рождественская ярмарка. Минчанам предложат приобрести сувениры, расписную керамику, текстиль и швейные изделия ручной работы, полезные лакомства (орехи, халву, сухофрукты, домашнюю выпечку), отведать блюда в монастырской трапезной.

Фестиваль обещает и насыщенную культурную программу, состоятся лекции-беседы на тему семейной жизни, встречи с народной артисткой России Валентиной Теличкиной, оргсекретарем Союза кинематографистов России, генеральным продюсером кинофестиваля "Радонеж" Михаилом Калининым, дизайнером женской одежды Аленой Вейник, презентация книги епископа Вениамина "Я готов...: жизнь и подвиг священномученика Иоанна Восторгова".

Перед гостями выступит ансамбль "Веселые ребята", воспитанники психоневрологического диспансера. Монахиня Ревекка (Лопес-Перейра) расскажет о своем необычном жизненном пути, а также о Бразилии, Португалии и футболе.

Детей будет развлекать клоун Пузырчик, пройдут мастер-классы по рисованию, изготовлению скворечников и рождественских подарков, спектакли, игры. Также состоится благотворительная акция "Чудо для ближнего" для помощи жителям Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фестиваль продлится по 6 января, время работы с 11.00 до 20.00 (в выходные с 10.00). 1 января выходной. Вход свободный.

Организатором мероприятия выступает Свято-Елисаветинский монастырь по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-

Фото "Минск-Новости"