Рождественский флешмоб запустила Гомельская епархия

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздничный флешмоб "Рождественский вертеп у вас дома" запустила Гомельская епархия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт епархии.

С приближением Рождества Христова молодежный отдел Гомельской епархии предлагает праздничный флешмоб. Присоединиться к нему может любой желающий. Для этого до 19 января нужно сфотографировать свой домашний вертеп. Обязательно нужно указать фамилии авторов. Фотографию нужно выслать на электронный адрес молодежного отдела - в разделе темы указать "флешмоб-2022".

Фотографии вертепов будут выложены на странице молодежного отдела в Instagram. Публикация, которая до 19 января наберет больше всего лайков, получит приз. 22 января молодежный отдел объявит победителей во время Рождественского бала православной молодежи.-0-