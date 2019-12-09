9 декабря, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Рождественский кадетский бал пройдет 18 декабря в Могилеве. Мероприятие станет частью программы республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по воспитательной работе Могилевского областного кадетского училища Мария Власенко.

"Кадетский бал будет организован в девятый раз и состоится в могилевском Дворце гражданских обрядов, - рассказала Мария Власенко. - Его участниками станут воспитанники кадетского училища, а также учащиеся областного лицея №2 и участницы студии эстрадного танца "Эдельвейс" центра творчества "Эверест". В празднике будут задействованы 50 кадетов, в том числе 10 человек - в составе танцевальных пар".

Воспитанники училища очень тепло и трепетно относятся к проведению балов. "Наше мероприятие можно по праву назвать одой молодости и офицерским традициям, - отметила замдиректора кадетского училища. - Оно проявляет кадета как личность, демонстрирует лучшие качества характера будущего защитника Отечества: мужество, взаимовыручку, честь и достоинство. Такие балы формируют культуру поведения, учат курсантов уважительно относиться к противоположному полу. Немаловажна и патриотическая составляющая мероприятия".

Планируется, что на балу пары будут также участвовать в импровизированных играх и забавах. Кроме того, кадеты продемонстрируют строевые приемы и военную выправку, выступят в составе кадетского вокально-инструментального ансамбля, будут декламировать стихи во время литературной гостиной. Впервые в программу бала войдет демонстрация приемов с оружием: воспитанники училища покажут, как обращаться с автоматами.

Зрителями станут представители исполнительной власти региона, Министерства спорта и туризма Беларуси, руководители силовых структур и ведомств, представители общественных организаций. Почетные гости из министерства планируют вручить курсантам комплекты лыж для занятий зимними видами спорта, представители управления внутренних дел облисполкома - широкоэкранный телевизор. Остальные гости также готовят приятные сюрпризы и подарки.

"В этом году воспитанники кадетского училища готовятся к участию в пяти балах, - уточнила заместитель директора. - Помимо своего мероприятия, ребята побывают на IV Международном благотворительном кадетском балу в Москве, президентском новогоднем балу для молодежи и республиканском суворовско-кадетском балу в Минске, а также на первом областном новогоднем балу для одаренной молодежи в Могилеве".

Как отметила Мария Власенко, в Могилевской области, как и во всем государстве, развитию кадетского движения уделяется особое внимание, ведь кадеты планируют связать свою жизнь с работой в силовых структурах и ведомствах, стоять на страже правопорядка и спокойствия граждан. В этом учебном году выпускниками областного кадетского училища станут 37 человек. Обучение в стенах учреждения проходит 161 подросток.-0-