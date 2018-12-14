Рождественский кадетский бал проведут 17 декабря в Могилеве

14 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 17 декабря в восьмой раз пройдет областной рождественский кадетский бал в программе республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.
Бал начнется в 16.00 во Дворце гражданских обрядов. Стать участниками получили приглашения юноши кадетского училища, девушки Могилевского государственного областного лицея №2 и студии эстрадного танца "Эдельвейс" Центра творчества "Эверест".
"К этому событию готовятся заранее, чтобы танец получился безупречным, а костюмы и прически соответствовали лучшим бальным традициям, - отметили собеседники. - Не обойдется и без дивертисментов, главными действующими лицами которых станут кадеты и гости".
По мнению специалистов, такие встречи способствуют повышению общего уровня культуры поведения, позволяют развивать творческие способности подрастающего поколения, формируют эстетический и художественный вкус, укрепляют дружбу и сотрудничество.
С подарками на бал прибудут почетные гости: руководство региона, города, представители правоохранительных органов, Министерства спорта и туризма.-0-
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