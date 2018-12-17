Рождественский кадетский бал провели в Могилеве

17 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В могилевском Дворце гражданских обрядов во время благотворительной республиканской акции "Наши дети" сегодня прошел Рождественский кадетский бал, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие уже стало традиционным, оно состоялось в восьмой раз. В вихре вальса кружились юноши кадетского училища, девушки Могилевского государственного областного лицея №2 и студии эстрадного танца "Эдельвейс" центра творчества "Эверест".

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, этот праздник - одно из самых ярких и запоминающихся предновогодних мероприятий. "Кадетскому движению в области уделяется большое внимание. За последнее время серьезно улучшена материально-техническая база кадетского училища. Значительно изменились в лучшую сторону условия обучения и быта кадетов, - сказал он. - Такое внимание не случайно, ведь здесь мы готовим будущих защитников Отечества, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, других силовых ведомств в лучших офицерских традициях. Я уверен, что из стен кадетского училища выйдут настоящие граждане и патриоты своей страны, а лучшие качества офицера - мужество, честь и достоинство - должны стать вашими приоритетами и помочь в жизни".

Губернатор тепло поздравил юных участников бала с наступающим Рождеством и Новым годом, пожелал успехов в учебе, а также вручил областному кадетскому училищу сертификат на получение микроавтобуса.

В свою очередь заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля сказал: "В эти предновогодние дни руководители министерств и ведомств с большим удовольствием во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посещают различные регионы страны, чтобы подарить праздник тем, кто его с нетерпением ждет. Уже стало доброй традицией наше участие в Рождественском кадетском балу в Могилеве. Мы знаем об особом внимании, которое уделяется в кадетском училище физической культуре и спорту, поэтому привезли подарки, которые от нас ждут, - комплект тренажеров".

Подарки кадетам вручили и другие почетные гости: представители руководства города, правоохранительных органов, общественных организаций.-0-

Фото Олега Фойницкого