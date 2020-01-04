Рождественский концерт и ярмарка пройдут в Могилеве 7 января

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большой концерт "Свет Рождества" и ярмарка пройдут во Дворце культуры области в Могилеве 7 января. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской епархии.

"В честь Рождества Христова во Дворце культуры области пройдет ярмарка изделий ручной работы, детский утренник и большой праздничный концерт", - сообщили организаторы. В концерте примут участие священнослужители епархии, воспитанники воскресной школы храма Святых Царственных Страстотерпцев и всех Новомучеников XX века, профессиональные и любительские коллективы области.

Ярмарка и утренник пройдут с 12.00, концерт начнется в 14.00.

Праздничные мероприятия организованы при поддержке Могилевской епархии по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония.-0-