Рубеж по намолоту в 1 тыс. т зерна первым в Гродненской области преодолел комбайнер ПК им. Кремко

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер производственного кооператива им. В.И. Кремко Гродненского района Андрей Росеник первым в области намолотил свыше 1 тыс. т зерна нового урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители хозяйства и отраслевого профсоюза сегодня чествовали передовика прямо в поле неподалеку от агрогородка Квасовка. Первому тысячнику в области вручили грамоту, денежную премию.

"Конечно, приятно быть первым. Хотя не могу сказать, что стремился именно к этому достижению. Скорее, старался добросовестно и качественно делать свою работу. Все мы заинтересованы в том, чтобы уборочная прошла в кратчайшие сроки", - рассказал Андрей Росеник. Для него это 14-я уборочная за рулем комбайна. Раньше он также добивался весомых результатов.

"Секрета тут никакого нет. Хорошая урожайность, ответственный подход к работе и качественная подготовка техники. Особенности этого года? Как и всегда уборочная - это тяжелый труд, легких кампаний не бывает, - говорит комбайнер. - Важно максимально эффективно пользоваться погодными условиями. Если нет дождей, то работают в поле буквально от рассвета и до заката. Поэтому и перерыв на награждение минимальный".

Кстати, засушливая погода в начале лета внесла свои коррективы в ход уборочной. В хозяйстве первые комбайны в поле вышли непривычно рано: еще в конце июня. Сейчас в поле работают 15 комбайнов. На 16 июля убрано свыше 20% площадей. Всего под зерновые отведено около 3,1 тыс. га, под рапс - еще около 600 га.

Станислав Винцкевич

"Урожайность превышает 75 ц/га, что больше, чем в прошлом году. Ожидаем, что урожайность будет еще выше. Ведь только приступили к уборке пшеницы", - рассказал заместитель председателя ПК им. Кремко Станислав Винцкевич. Он сообщил, если не подведет погода, то уборочную планируют завершить в течение двух недель.

Станислав Винцкевич поздравляет Андрея Росеника

Набирает уборочная кампания ход во всей области. Предстоит убрать зерновые на площади в более чем 320 тыс. га. По данным на утро 16 июля, убрано около 4% площадей. В лидерах по урожайности Гродненский район, где в среднем с одного гектара собирают свыше 63 центнеров зерна.

"Задействованы в уборочной кампании свыше 1,4 тыс. комбайнов. На них трудятся около 2 тыс. комбайнеров, более 400 из которых привлечены со сторонних организаций. Профсоюзы не остаются в стороне: в центре внимания охрана труда, техника безопасности, создание достойных условий для работы, отдыха", - отметил председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК Иван Олизарович. Он подчеркнул, что под контролем находится и организация питания всех, кто задействован в уборочной. "Горячее питание для своих работников обеспечили во всех хозяйствах области. В большинстве из них это обеды и ужины, - рассказал Иван Олизарович. - Активно продолжают приобретать в хозяйствах и комплекты мебели: разборные столы и стулья, чтобы и в поле создать комфортные условия для обеда".-0-

Фото Леонида Щеглова