11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рубрику "БГУ во всех уголках Беларуси" запустили в региональных СМИ. Приурочена она к 100-летию университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В течение юбилейного года в региональных СМИ Беларуси выйдут интервью с представителями ректората, деканами, выдающимися учеными и исследователями. Кроме того, журналисты подготовят цикл материалов о студентах, достигших успехов в научной, спортивной и культурной сферах жизни. В материалах читатели узнают о связи талантливых деятелей университета с малой родиной, вкладе в развитие БГУ и отечественного образования, а также об их планах на будущее.

"Стартовала рубрика с интервью декана исторического факультета Александра Кохановского в "Маладзечанскай газеце". В нем он рассказал о своих школьных годах, семейной династии историков, преимуществах современного исторического факультета, а также ответил на вопросы абитуриентов. Следующим героем рубрики в газете "Гомельская праўда" станет проректор по научной работе Василий Сафонов. Планируется, что каждый месяц будет опубликовано до десяти материалов в региональных СМИ всех областей страны", - рассказали в пресс-службе.

С интервью можно ознакомиться на сайте университета в рубрике "К 100-летию БГУ".-0-