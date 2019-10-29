Руководитель хозяйства в Лунинецком районе скрывал падеж скота

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель сельхозпредприятия в Лунинецком районе скрывал падеж крупного рогатого скота. Составлялись фиктивные документы на реализацию КРС работникам предприятия с незаконным удержанием стоимости товара из их заработной платы, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Данный факт выявили Пинский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и Пинский межрайонный комитет госконтроля при внеплановой проверке субъекта хозяйствования Лунинецкого района и присоединенного к нему в 2019 году сельхозпредприятия.

По фактам сокрытия падежа в отношении руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело.

Кроме того, не принимались должные меры по организации работы тракторной техники. Выяснилось, что исправные тракторы с июля по декабрь 2018 года простаивали значительную часть рабочего времени. При этом заключались договоры подряда на выполнение сельхозработ с физическими лицами на их технике, но с использованием топлива хозяйства. Стоимость услуг подрядчиков была гораздо выше затрат сельхозпредприятия при выполнении работ на собственной технике. Как результат, финансовые потери хозяйства от оплаты договоров подряда превысили Br60 тыс.

Во время проверки также установлены нарушения законодательства при проведении государственных закупок.

По результатам контрольных мероприятий три должностных лица субъекта хозяйствования привлечены к дисциплинарной ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности.-0-