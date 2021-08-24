Руководитель калинковичского коммерческого предприятия недоплатил в бюджет более Br720 тыс. налогов

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br720 тыс. налогов недоплатило в бюджет калинковичское общество с ограниченной ответственностью, используя подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Они установили, что в 2015-2020 годах коммерческая организация заключила с двумя индивидуальными предпринимателями договоры безвозмездной аренды помещений в торговых центрах Мозыря и Калинковичей. Должностные лица общества с ограниченной ответственностью сдавали их в аренду субъектам хозяйствования от имени подконтрольных индивидуальных предпринимателей, на расчетных счетах которых аккумулировалась выручка.Таким образом индивидуальные предприниматели использовали упрощенную систему налогообложения. Схема привела к занижению размера выручки, которую получала коммерческая организация. Как следствие, в бюджет не поступило свыше Br720 тыс.За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителя калинковичского частного предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК. Наложен арест на объекты недвижимости и транспортные средства общей стоимостью около Br465 тыс.Ведется предварительное расследование.-0-