Руководители госорганов проведут в феврале выездные приемы граждан

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Новости темы "Социальное государство в работе"
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в феврале приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На 19 февраля запланирована встреча министра спорта и туризма Сергея Ковальчука с гражданами в Брестском горисполкоме, министра связи и информатизации Константина Шульгана - в Кричевском райисполкоме.
Министр финансов Максим Ермолович встретится с гражданами 28 февраля в Ошмянском райисполкоме, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко - в ОАО "558 Авиаремонтный ремонтный завод" в Барановичах.-0-