Руководители госорганов в июне проведут приемы граждан в регионах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в июне личные приемы граждан в регионах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретится с гражданами 10 июня в Слуцком райисполкоме, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 16 июня в Лунинецком райисполкоме, министр связи и информатизации Константин Шульган - 17 июня в Новополоцком горисполкоме.
На 18 июня запланированы приемы граждан министром иностранных дел Владимиром Макеем в Смолевичском райисполкоме, министром юстиции Олегом Слижевским в Калинковичском райисполкоме, председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо в Пружанском райисполкоме.
Прием граждан министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем пройдет 25 июня в Ляховичском райисполкоме.-0-