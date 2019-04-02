Руководители и тренеры футбольных клубов из Польши познакомятся со спортивной инфраструктурой Бреста

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брест 13-14 апреля с рекламно-информационным туром прибудут руководители и тренеры футбольных клубов из Польши, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

В состав делегации войдут около 20 человек, которые представляют спортивные организации из Люблина, Познани, Варшавы, Гданьска, Миньска Мазовецкого и других польских городов. Гости планируют познакомиться с учебно-тренировочным процессом и базой футбольной Академии "Динамо-Брест", другими спортивными объектами города. В программе посещение футбольного манежа, областного спорткомплекса "Брестский", дворца водных видов спорта, областного диспансера спортивной медицины. Кроме того, иностранцам покажут возможности гостиниц и санаториев, размещающихся в Бресте и окрестностях.

Также во время визита будут обсуждены перспективы проведения в Брестской области совместных соревнований по футболу среди детей и подростков (как юношей, так и девушек). К белорусско-польскому проекту впоследствии могут присоединиться участники из других европейских стран.

"Повышенный интерес к сотрудничеству у польской стороны возник благодаря успешному выступлению в товарищеских матчах брестских динамовцев U-15, а также набирающему популярность турниру "Футбол без виз" в Бресте", - отметил Денис Никитюк. Он подчеркнул, что проведение рекламно-информационных туров - хороший способ для коммерциализации массовых спортивных мероприятий и привлечения дополнительных туристов в регион.

Руководители и тренеры футбольных клубов прибудут в Брест по безвизовому режиму. Организатором мероприятия является управление спорта и туризма облисполкома.-0-