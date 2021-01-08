Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону

Одним из главных вопросов VI Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в столице 11-12 февраля, станет социально-экономическое развитие страны на 2021-2025 годы. Мы спросили у руководителей всех шести областей, что, на их взгляд, способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

- Рассчитываем в следующие пять лет поднять жизненный уровень семи районов юго-восточного региона. В 2020-м продлено действие программы по его развитию, которая открывает новые возможности многим. В документе есть ряд новшеств. Например, предусмотрена возможность выкупа арендного жилья теми, кто имеет непрерывный стаж трудовой деятельности в организациях региона и проживает на арендных "квадратных метрах" 10 лет и более - за 10% от его оценочной стоимости.

Вся область будет прирастать новым жильем, школами, детским садами, больницами, спортивными площадками и сооружениями.

Развивая социальную инфраструктуру, мы обращаем внимание на потребности людей каждого населенного пункта. Один из многих примеров: в Мстиславле из-за аварийного состояния решили закрыть общественную баню. Казалось бы, сегодня у каждого есть ванна или своя баня... Но люди стали обращаться в исполком: мол, хотим новую городскую баню. Построили!

Конечно, проблемы есть. Куда без них? Но я уверен: все они решаемы в мирной, спокойной, управляемой стране. Такой, как наша Беларусь.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

- Нужно, чтобы в центре внимания оставался человек с его заботами и планами. Сейчас наша область - лидер в стране по строительству жилья. И здесь уделяем особое внимание многодетным семьям. В ближайшие годы возведем тысячи квадратных метров жилья, десятки новых объектов социальной сферы, образования, медицины. Планируем вложить в это не меньше, чем в экономику. Большинство из новостроек возведем за счет областной инвестиционной программы. К примеру, в гродненском микрорайоне Грандичи в 2021 году появится детский сад на 230 мест с бассейном. Подобные учреждения откроются в Скиделе, Лиде, Слониме. Реконструируем городскую клиническую больницу № 4 под установку КТ и МРТ, построим онкологический диспансер.

Продолжим восстанавливать наши жемчужины историко-культурного наследия - Старый замок, Гольшанский и Лидский, дворцово-парковый комплекс в Святске. Согласно дорожной карте путешественников, прибывающих к нам, в том числе по безвизу, именно эти достопримечательности станут основными объектами туристических маршрутов в ближайшие годы, помогут монетизировать гостеприимство жителям региона.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

- Для человека главное - свой уютный дом, семья и работа. Учитывая целый ряд преференций, в том числе в части налогового планирования и оптимизации, мы уверены: в следующие пять лет будем прирастать новыми предприятиями, рабочими местами и, конечно же, жильем. Только в январе - сентябре 2020-го на новые производства и заводы пришли более 4,4 тыс. человек. За 11 месяцев прошлого года почти 180 безработным выданы субсидии для организации своего дела.

Уверен, что в ближайшие пять лет в наших городах и селах будет построено много красивых современных домов и объектов социальной инфраструктуры.

Николай Рогащук, заместитель председателя Минского облисполкома:

- Достойное качество жизни людей - это то, ради чего мы все трудимся. Из чего оно состоит? В первую очередь для человека - из возможности иметь интересную, хорошо оплачиваемую работу, а для предприятия - нужного специалиста. Поэтому важной целью политики занятости на 2021-2025 годы будет повышение эффективности использования трудового потенциала. Обеспечим переподготовку и повышение квалификации по востребованным профессиям, расширим обучение под заказ. Продолжим выдачу субсидий безработным, чтобы люди открывали свое дело, становились ремесленниками.

Адресность, доступность и эффективность социальной помощи, а также качество жизни уязвимых категорий граждан, обеспечение равных возможностей, в том числе трудовых, для людей с инвалидностью (из 1,4 млн человек населения области 6,7% - инвалиды) останутся в центре внимания. Как и качество медицинских услуг.

Продолжится строительство жилья, местных дорог, школ, детских садов, магазинов и всего, что требуется для комфортной жизни в городе и на селе. Только жилья, построенного за счет всех источников финансирования, в 2021-2025 годах прогнозируется сдать в объеме 4780 тыс. кв.м.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

- Что для людей главное? Крыша над головой. В ближайшие годы тысячи очередников получат ключи от новых квартир либо смогут построить свои дома. Особое внимание - многодетным семьям, 1550 из которых улучшат свои жилищные условия уже в 2021-м. Пять многоквартирных домов общей площадью 8,5 тыс. кв.м при технико-экономической помощи Китая, а это более 30 млн юаней, появятся на карте области.

Будут возводиться и ремонтироваться больницы, поликлиники, детские сады и школы. В частности, в Гомеле построим новую среднюю школу, чтобы разгрузить СШ № 15, наполняемость которой выше положенной в два раза. Продолжим реконструкцию Гомельской БСП, которая в штатном режиме принимает до 250 пациентов в сутки. Пройдут модернизацию и реконструкцию ряд физкультурно-оздоровительных центров. Тренировочные ледовые площадки появятся в Жлобине и Светлогорске, 4 футбольные площадки - в Наровле, Лельчицах, Октябрьском и Чечерске. Завершим капитальный ремонт ДЮСШ №2 и футбольного поля на стадионе "Бумажник" в Светлогорске. В планах - проект реконструкции бассейна "Дельфин" в Гомеле. В агрогородке Юровичи Калинковичского района с нового года для посетителей откроется стоянка первобытного человека, продолжится реставрация памятника архитектуры ХVIII века - коллегиума иезуитов. Оба объекта входят в "Золотое кольцо Гомельщины".

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

- Рост благосостояния населения неразрывно связан с созданием новых высокотехнологичных производств и предприятий. В области сформирован пакет из 114 ключевых инвестиционных проектов на общую сумму порядка Br6 млрд.

Чтобы сделать жизнь сельчан не хуже городской, Витебщина вернулась к практике возведения жилых домов усадебного типа для работников сельхозпредприятий - таких, как сегодня можно уже увидеть в Оршанском, Верхнедвинском, Витебском районах. Ежегодно масштабно перестраиваем райцентры, которые принимают "Дажынкі". Параллельно обустраиваем по два поселка области. Эту практику намерены продолжить.

До 2025 года проведем реконструкцию школ каждого района, продолжим формирование передвижных амбулаторий врача общей практики, создание межрайонных опорных клиник. Такие уже есть в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, формируются в Браславе, Лепеле и Глубоком. Новые поликлиники и корпуса больниц появятся в Орше, Полоцке, Поставах. Реконструкция ожидает Витебскую областную инфекционную больницу и областной клинический кардиологический центр. В Миорах появится межрегиональный медицинский и реабилитационный центр на 150 коек.

В создании объектов для занятий физкультурой и спортом делаем упор на крытые, быстро возводимые конструкции. Благодаря инвесторам из Чехии и Словакии в Витебске появится ледовая арена для фигурного катания. Есть договоренности о тренерской поддержке российского Центра фигурного катания Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Станет больше спортивных площадок с искусственным покрытием, тренажерными комплексами, прежде всего на базе учебных заведений. И хотя они создаются для молодежи, заниматься там смогут все - места хватит.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-