Руководители областей участвуют в сборе на Гожском полигоне

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбор с войсками территориальной обороны с участием руководства областей проходит на полигоне Гожский под Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на базе учебного центра 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский проходит сбор с председателями облисполкомов и Мингорисполкома, а также их заместителями и руководителями военных комиссариатов. Цель сбора - повысить уровень знаний руководства регионов в вопросах совместных действий в современных вооруженных конфликтах, а также совершенствовать навыки при обращении с оружием.

Участники сбора изучают порядок применения территориальных войск совместно с воинскими частями Вооруженных Сил и органами пограничной службы при охране участков госграницы. Кроме того, запланированы занятия и анализ методики проведения боевого слаживания воинских частей территориальных войск, предназначенных для обеспечения военного положения. Также участники сбора ознакомятся с образцами вооружения и перспективными средствами связи сил территориальной обороны.

Завершится сбор подведением итогов деятельности руководства местных органов власти по совершенствованию территориальной обороны в 2020 году.

Сбор проводится ежегодно в разных областях страны. Он организован уже в 7-й раз.-0-