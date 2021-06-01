Руководители Оршанского льнокомбината и компании "Тиротекс" обсудили возможности сотрудничества

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители Оршанского льнокомбината и флагмана легкой промышленности Приднестровья компании "Тиротекс" провели двустороннюю встречу в Тирасполе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Гендиректор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко и руководитель компании "Тиротекс" Андрей Межинский обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества. В переговорах также приняли участие директор Торгового дома "Белорусский Лен-Украина" Александр Ивенский и руководитель отдела продаж в Украине и Молдове Владимир Ходевцов.

Особое внимание было уделено развитию ассортиментной линейки. Стороны обсудили основные задачи и первые шаги, которые предстоит сделать по изучению технологических возможностей производства приднестровского текстильного предприятия.

Оршанский льнокомбинат - крупнейший производитель льняных пряж, тканей и изделий из льна в странах СНГ и Европе. Доля экспортной продукции в общем объеме производства составляет более 80%. Продукция поставляется более чем в 40 стран.-0-