Руководство БЖД вручило новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской железной дороги в преддверии Нового года встретилось с учащимися Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Железнодорожники поздравили ребят с наступающим Новым годом, а Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки, предоставленные профсоюзным комитетом управления БЖД. Также Белорусская железная дорога оказала школе-интернату спонсорскую помощь в размере Br10 тыс. на укрепление материально-технической базы.

Творческие коллективы столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников подарили воспитанникам праздничную программу. Перед ребятами выступил образцовый театр кукол "Солнышко" с постановкой "Сказание об Адаме и Еве".

Воспитанники школы-интерната подготовили для гостей творческие номера художественной самодеятельности.

Выступая перед учащимися, заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Стоцкий отметил: подобные встречи имеют большое значение. Они дают возможность взрослым осуществить детские мечты. Он пожелал учащимся школы-интерната крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения самых заветных желаний. Также теплые слова поздравлений ребятам адресовала председатель профсоюзного комитета управления БЖД Светлана Лукашевич.

Уже восьмой год подряд руководство магистрали в преддверии Нового года встречается с воспитанниками школы-интерната в Ждановичах. Там обучаются 80 детей (инвалиды детства по слуху) от 4 до 18 лет со всех регионов Беларуси, в основном из многодетных и малообеспеченных семей.

Для организаций Белорусской железной дороги стало доброй традицией участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети". Ежегодно железнодорожники посещают подшефные учреждения, оказывают им спонсорскую помощь, организуют концерты. В этом году благотворительный марафон продлится до 14 января 2022 года. За время акции железнодорожники планируют посетить более 50 учреждений во всех регионах Беларуси: детские дома, школы, социально-педагогические центры, многодетные и малообеспеченные семьи - и оказать внимание и материальную поддержку более чем 4 тыс. детей.-0-