28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси отмечается День пограничника. Руководство Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже более века пограничники охраняют рубежи нашей Родины. Мы охраняли границу при Советском Союзе нашей многонациональной страны, сейчас стоим на охране нашей Беларуси. Главная задача пограничников - обеспечить безопасность путем надежной охраны границ", - подчеркнул председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

По его словам, граница - живой организм. "Обстановка там меняется практически ежесуточно, порой и ежечасно. Очень много в последнее время появилось новых рисков, вызов и угроз пограничной безопасности. И для выполнения поставленной Президентом задачи личный состав пограничников обеспечен всеми техническими средствами", - заверил глава пограничного ведомства.

Анатолий Лаппо напомнил, что 80 лет назад, в начале Великой Отечественной войны, пограничники были одними из первых, кто встал на защиту Родины от фашистских захватчиков. "Этот год для нас, пограничников, и белорусского народа трагический и вместе с тем героический, - сказал он. - Я хочу пожелать нынешнему поколению пограничников бережно хранить традиции старших поколений - дедов и отцов, которые сложили свои головы в военные годы, обеспечивая нам сегодня мир. Мы должны радоваться жизни. Желаю здоровья нашим семьям".

Также сегодня с участием пограничников состоялось шествие на остров Мужества и Скорби.-0-