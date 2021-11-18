Руководство судов Минской области проведет в ноябре выездные приемы и прямые телефонные линии

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство судов Минской области проведет в ноябре выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Выездной прием граждан и юридических лиц 20 ноября проведет заместитель председателя суда Молодечненского района Наталья Герман. Обратиться можно по предварительной записи (по телефону (8017) 672-38-40) с 10.00 до 13.00. Прием будет проходить в помещении Хожовского сельского исполкома.

Председатель суда Крупского района Любовь Сивакова примет посетителей 25 ноября с 12.00 до 13.00 в помещении Бобрского сельисполкома. Предварительная запись по телефону (8017) 965-67-64. В этот же день с 11.00 до 13.00 в помещении суда Слуцкого района проведет выездной прием граждан и юридических лиц заместитель председателя - председатель коллегии по гражданским делам Минского областного суда Светлана Гончар. Предварительная запись по телефонам (8017) 956-12-07, (8017) 953-05-36.

26 ноября с 15.00 до 16.00 в помещении Смиловичского сельисполкома граждан и юридических лиц примет председатель суда Червенского района Наталья Тарасик. Нужно предварительно записаться по телефону (8017) 145-95-37.

30 ноября, с 14.30 до 15.30, обратиться с вопросами можно будет к председателю суда Столбцовского района Людмиле Шутько. Она будет вести прием в помещении Вишневецкого сельисполкома по предварительной записи по телефону (8017) 175-13-66.

Руководство судов Минской области также проведет прямые телефонные линии. 23 ноября с 10.00 до 12.00 можно позвонить председателю суда Столбцовского района Людмиле Шутько по номеру (8017) 175-02-07. Задать вопросы председателю суда Червенского района Наталье Тарасик можно 24 ноября с 11.00 до 12.00 по номеру (8017) 142-92-24. В этот же день прямую телефонную линию проведет и председатель суда Крупского района Любовь Сивакова, звонки принимаются с 9.00 до 10.00 по номеру (8017) 965-54-78. А 25 ноября с 10.00 до 12.00 можно позвонить председателю суда Воложинского района Татьяне Нестеревской по номеру (8017) 725-81-82.-0-