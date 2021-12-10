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10 декабря 2021, 21:25

Руководство судов Минской области в декабре проведет выездные приемы и прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство судов Минской области в декабре проведет выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Председатель суда Молодечненского района Дмитрий Синявский проведет прямую телефонную линию 14 декабря. Звонить можно с 10.00 до 12.00 по номеру 8 0176 72 38 38. На следующий день обратиться можно будет к председателю суда Вилейского района Татьяне Борис с 14.00 до 15.00 по номеру 8 01771 5 54 78. А 24 декабря с 12.00 до 13.00 на связи по номеру 8 01770 2 54 78 будет председатель суда Несвижского района Дмитрий Гвозд.

Выездные приемы граждан и юридических лиц состоятся 21, 22 и 23 декабря. Так, 21 декабря с 15.00 до 16.00 в помещении Ильянского сельисполкома (Вилейский район, агрогородок Илья, улица Школьная, д.1) будет принимать председатель суда Вилейского района Татьяна Борис. Предварительно записаться можно по телефону 8 01771 5 63 46.

На следующий день с 14.00 до 17.00 в помещении Лебедевского сельисполкома (Молодечненский район, агрогородок Лебедево, площадь Центральная, д.14) проведет прием заместитель председателя суда Молодечненского района Олег Логачев. Предварительная запись по телефону 8 0176 72 38 03.

Председатель суда Несвижского района Дмитрий Гвозд проведет выездной прием граждан 23 декабря с 9.00 до 10.00 в помещении филиала "Автомобильный парк 8" ОАО "Миноблавтотранс" (Несвиж, улица Кутузова, д.6). Предварительно записаться на прием можно по телефону 8 01770 2 04 88.-0-

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