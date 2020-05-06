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06 мая 2020, 21:13

Руководство ТРЦ Galleria Minsk поздравило ветеранов Центрального района Минска с Днем Победы

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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы руководители ТРЦ Galleria Minsk поздравили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в администрации центра.

"Наши дети и внуки будут знать о Великой Отечественной войне лишь по книгам и фильмам. Поэтому мы должны помнить и всегда благодарить героев, благодаря которым мы сейчас живем", - отметили в администрации торгово-развлекательного центра.

Руководители торгового центра поздравили Анатолия Ивановича Диковича, который был свидетелем того, как зарождалось первое партизанское движение - Минский подпольный обком партии. В 1942 году он добровольно вступил в партизаны. Охранял военные объекты, принимал участие в строительстве секретного аэродрома. Участвовал в операции по подрыву моста на реке Птичь. В 1944 году попал в лагерь. Был освобожден советской армией и вновь отправился на фронт. Прослужил до 1950 года. О военных событиях написал книгу "Вехи моей памяти".

Теплые слова сегодня адресовали и Ивану Федоровичу Квашнину. В январе 1943 года в возрасте 18 лет он был призван в Красную армию. Принимал участие в освобождении Украины и Польши. Дошел до города Потсдам рядом с Берлином, после чего в составе войск пошел на Прагу, где 9 мая встретил Победу. Служил в 6-й гвардейской ордена Ленина Красного знамени ордена Суворова стрелковой дивизии, 13-й армии.

За плечами у Ивана Федоровича 41 год в армии и война на фронте. Получил 4 боевых ордена и 26 медалей, позже - 5-й орден. Во время боевых действий у него было два ранения, осколок от одного из них до сих пор находится возле сердца.

В числе ветеранов Центрального района и Валентина Павловна Чудаева. В период Великой Отечественной войны в 17 лет она добровольцем ушла на фронт. Находилась в составе действующей армии с апреля 1942 года по 9 мая 1945-го в качестве командира орудийного расчета зенитной артиллерии. Прошла огненными дорогами Калининского, Западного и 2-го Белорусского фронтов. Закончила войну в Польше на границе с Восточной Пруссией. За участие в Великой Отечественной войне награждена медалью "За Победу над Германией 1941-1945 г.г.", юбилейными медалями. За активное участие в военно-патриотической работе награждена грамотами Минской секции Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и Почетным знаком Советского комитета ветеранов войны.-0-

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ветераны ВОВ Минск поздравления праздник торговля
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