Румак: каждый из нас вносит вклад в поддержание этноконфессионального мира и согласия в обществе

30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Каждый вносит вклад в поддержание этноконфессионального мира и согласия в обществе. Это подчеркнул в разговоре с журналистами уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для республики в Год народного единства важно сохранять этноконфессиональный мир, который сложился на протяжении многих веков. Формировалась жизнь людей самых различных конфессий, разных национальностей, которые мирно уживались: сеяли хлеб, рожали детей и вместе создавали тот потенциал, на котором сформировалась независимая Беларусь. Очень важно, чтобы мы это не потеряли, - подчеркнул Александр Румак. - Важно понимать, что каждый своей позицией вносит маленький вклад в поддержание этноконфессионального мира и согласия в обществе. Сегодня от позиции представителей конфессий зависит, чем мы гордимся и всегда гордились, - мир в стране".

Сегодня Александр Румак посетил в Могилеве Трехсвятительский кафедральный собор и Кафедральный костел святого Станислава. Как отметил уполномоченный по делам религий и национальностей, во время этих встреч обсуждаются актуальные для региона вопросы. "Сегодня я прибыл в Могилевскую область для ознакомления с конфессиональной ситуацией в области. В регионе действуют 21 конфессия и религиозное направление - всего 293 религиозных общины. Это говорит о том, что на территории области представлены все основные конфессии нашей страны, - самая широкая палитра религиозных организаций, - подчеркнул Александр Румак. - На подобных встречах важно услышать вопросы взаимодействия властей и руководства епархий, в том числе те, которые актуальны для деятельности религиозных конфессий. Это поможет вырабатывать взаимовыгодные решения как для властей, так и для религиозных конфессий".

Также Александр Румак посетит Мстиславль, где встретится с представителями духовенства и работниками культуры Мстиславского района. Основная тема встречи - итоги VI Всебелорусского народного собрания. "Всебелорусское народное собрание определило приоритеты развития нашей страны на перспективу. И важно для представителей трудовых коллективов, небольших населенных пунктов услышать от людей, которые участвовали в собрании, о том, что та социальная политика, которая проводится нашим государством, сохранена. Что государство не откажется от социальных приоритетов, которые позволили повысить уровень жизни, создать условия для развития нашей страны, для того, чтобы каждый человек чувствовал поддержку. Конечно, для человека трудоспособного возраста это возможность трудиться и зарабатывать, содержать свою семью. А тот, кто в силу состояния здоровья, возраста не может этого делать, получает поддержку со стороны государства. И людям важно слышать, что государство не откажется от этих социальных достижений. Когда ведешь диалог с людьми, можно оценить их настроения, получить обратную связь. Такое непосредственное общение полезно", - отметил Александр Румак.-0-