Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно

27 марта, Миорский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Весенний сев в Витебской области должен быть организован четко и эффективно. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси Сергей Румас перед председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым во время ознакомления с весенне-полевыми работами в ОАО "Подъельцы" Миорского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас констатировал, что время посевной всегда сложное для аграриев. "Однако сеются все. Поэтому работы должны быть организованы четко и эффективно", - подчеркнул он.

Серьезное внимание в разговоре с руководителем области премьер-министр уделил реализации в регионе указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области", а также обсудил проблемные моменты по узким вопросам, где требуется участие правительства.

На особенностях сева в северном регионе страны остановился Николай Шерстнев. "Казалось бы, в прошлом году сельскохозяйственные работы в Витебской области начались небывало рано: 1 апреля начался сев, и в течение месяца мы его завершили. В этом году аграрии работают в полях уже с марта: вносят органику, подкармливают озимые, полным ходом идет вспашка. Если погода не подведет, рассчитываем, что нынешняя весна поможет выйти нам на большие объемы сева зерновых колосовых, кукурузы и в целом провести кампанию на более высоком уровне", - отметил председатель облисполкома.

По его словам, особый акцент в этом году сделан на работе с кадрами. "Акцентируем внимание всех специалистов, механизаторов на добросовестном отношении к делу. Очень важно уложиться в сроки, но не менее значимо качество выполненных работ", - добавил губернатор.-0-

Фото Александра Хитрова